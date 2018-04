PSV voor 24e keer landskampioen na klinkende zege op Ajax

Halverwege stond PSV al op een comfortabele 2-0 voorsprong door doelpunten van Gaston Pereiro en Luuk de Jong en na de rust bepaalde Steven Bergwijn de eindstand op 3-0.

Ajax beëindigde de wedstrijd met twee man minder na rode kaarten in de slotfase voor Nicolas Tagliafico (twee keer geel) en invaller Siem de Jong (harde overtreding op de enkel van Santiago Arias).

PSV vergrootte door de zege de voorsprong op Ajax tot een onoverbrugbaar gat van tien punten met nog slechts drie speelrondes voor de boeg. De Amsterdammers moeten zich richten op het veiligstellen van de tweede plek, want de voorsprong op nummer drie AZ is vijf punten met nog drie wedstrijden te gaan.

Het is voor PSV de 24e landstitel in de clubgeschiedenis en alweer de tiende in deze eeuw. De laatste schaal dateerde van 2016. Vorig jaar mocht Feyenoord zich de beste van Nederland noemen. Phillip Cocu pakt zijn derde titel in vier jaar als PSV-trainer.

De Jong

Gesteund door het dolenthousiaste thuispubliek begon PSV fanatiek aan de wedstrijd tegen Ajax en dat leverde in het eerste kwartier al enkele mogelijkheden op, waarvan Luuk de Jong in de dertiende minuut de beste kreeg. De spits kreeg de bal perfect aangespeeld door Hirving Lozano, maar stuitte van dichtbij op het linkerbeen van doelman André Onana.

Ajax kon er in de openingsfase weinig tegenover stellen. Alleen Klaas-Jan Huntelaar dook een keer gevaarlijk op voor het doel van keeper Jeroen Zoet, maar hij werd niet helemaal goed bediend door David Neres, waardoor zijn schot nog geblokt kon worden door Daniel Schwaab.

Verder was het PSV dat de klok sloeg, met de 1-0 van Pereiro in de 24e minuut als logisch gevolg. Marco van Ginkel troefde bij een ingooi Maximilian Wöber af en gunde Hirving Lozano een vrije schietkans. Matthijs de Ligt bracht aanvankelijk op de doellijn nog redding voor Ajax, maar de rebound was een prooi voor Pereiro.

Daarna volgde de enige goede fase van Ajax, dat in december in eigen huis nog met 3-0 had gewonnen van PSV, en dat resulteerde in de 32e minuut in een grote kans op de gelijkmaker. Na een uitstekende crosspass van Hakim Ziyech gaf Joël Veltman de bal voor op Huntelaar, maar de spits slaagde er van twee meter afstand niet in de goed uit zijn doel komende Zoet te passeren.

Genadeklap

PSV had daarna de scherpte terug en maakte er werk van om nog voor rust de genadeklap uit te delen. De Jong liet in de 36e minuut uit een vrije trap van Pereiro nog een goede kans liggen, maar twee minuten later maakte hij er alsnog 2-0 van door een perfecte voorzet van Joshua Brenet tegendraads binnen te koppen.

Met Siem de Jong voor Wöber in het elftal ging Ajax gelijk na rust vol op de aanval spelen, maar ook dat sorteerde geen effect voor de Amsterdammers. Integendeel, Steven Bergwijn maakte al in de 54e minuut aan het laatste beetje spanning een einde door een afvallende bal koelbloedig achter de kansloze Onana te schieten: 3-0.

Het zorgde voor de nodige frustraties bij de supporters van Ajax, want vanuit het uitvak werden brandende fakkels naar beneden gegooid, in de vakken waar fans van PSV zaten. Scheidsrechter Danny Makkelie besloot even te wachten met de aftrap, maar toen de rust na een aantal minuten was teruggekeerd, ging de wedstrijd gewoon verder.

PSV geloofde het daarna wel, maar Ajax slaagde er ondanks twee kansen voor Neres niet in om van de geboden ruimte te profiteren. De frustratie van een verloren seizoen leverde de Amsterdammers nog rode kaarten voor Tagliafico en Siem de Jong op in de slotfase, waarna PSV feest kon gaan vieren.

