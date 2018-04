Manchester City voor vijfde keer landskampioen na blamage United

Voor City is het pas de vijfde landstitel in de clubhistorie, maar wel de derde in zeven jaar tijd. De ploeg was eerder de beste van Engeland in de seizoenen 1936/1937, 1967/1968, 2011/2012 en 2013/2014.

City voldeed zaterdag zelf al aan de opdracht om te winnen. Na drie nederlagen op rij - twee in de Champions League (tegen Liverpool) en één in de competitie (tegen Manchester United) - werd Tottenham Hotspur op Wembley met 1-3 verslagen.

United had het titelfeest zondag uit kunnen stellen door minimaal gelijk te spelen, maar hekkensluiter West Bromwich Albion pakte op Old Trafford de volle buit. Jay Rodriguez scoorde een kwartier voor tijd.

Door de verrassende zege mag 'WBA' nog altijd hopen op een langer verblijf op het hoogste niveau. Met nog vier duels te spelen is de achterstand op nummer zeventien Swansea City negen punten.

United moet zich nog zorgen maken om de tweede plek op de ranglijst. De voorsprong op Liverpool is slechts een punt, al heeft de formatie van coach José Mourinho nog een duel tegoed.

Arsenal

Arsenal moet oppassen dat het de zesde plaats in de Premier League, die recht geeft op Europa League-deelname, niet uit handen geeft. De Londenaren gingen met 2-1 onderuit bij Newcastle United.

De voorsprong op nummer zeven Burnley, dat zaterdag met 2-1 van Leicester City won, is nog maar twee punten. Er zijn nog vijf speelrondes te gaan in de Premier League.

Arsenal kwam na een kwartier wel op voorsprong via een treffer van Alexandre Lacazette, die een voorzet van Pierre-Emerick Aubameyang binnenwerkte.

Een kwartier later bracht Ayoze Perez Newcastle op gelijke hoogte. De Spanjaard leverde halverwege de tweede helft ook de assist op het winnende doelpunt van Matt Ritchie.

De achterstand van Arsenal op nummer vijf Chelsea bedraagt door de nederlaag zes punten. De 'Blues' wonnen zaterdag na een knappe comeback met 2-3 bij Southampton. Newcastle bezet de tiende plek op de ranglijst.

