City Engels kampioen na blamage United, PSG stelt titel veilig tegen Monaco

Voor City is het pas de vijfde landstitel in de clubhistorie, maar wel de derde in zeven jaar tijd. De ploeg was eerder de beste van Engeland in de seizoenen 1936/1937, 1967/1968, 2011/2012 en 2013/2014.

City voldeed zaterdag zelf al aan de opdracht om te winnen. Na drie nederlagen op rij - twee in de Champions League (tegen Liverpool) en één in de competitie (tegen Manchester United) - werd Tottenham Hotspur op Wembley met 1-3 verslagen.

Trainer Josep Guardiola stond op de golfbaan en veel spelers van Manchester City waren thuis toen het kampioenschap een feit werd. Op Facetime vierden zij de landstitel.

Hekkensluiter

United had het titelfeest zondag uit kunnen stellen door minimaal gelijk te spelen, maar hekkensluiter West Bromwich Albion pakte op Old Trafford de volle buit. Jay Rodriguez scoorde een kwartier voor tijd. Door de verrassende zege mag 'WBA' nog altijd hopen op een langer verblijf op het hoogste niveau.

United moet zich nog zorgen maken om de tweede plek op de ranglijst. De voorsprong op Liverpool is slechts een punt, al heeft de formatie van coach José Mourinho nog een duel tegoed.

Iets meer naar onderen moet Arsenal oppassen dat het de zesde plaats, die rechtgeeft op een Europa League-ticket, niet uit handen geeft. De 'Gunners' kwamen bij Newcastle United nog wel op 0-1 dankzij Alexandre Lacazette, maar verloren door goals van Ayoze Perez en Matt Ritchie.

De voorsprong van Arsenal op nummer zeven Burnley, dat zaterdag met 2-1 van Leicester City won, is nog maar twee punten. Het gat naar nummer vijf Chelsea is zes punten.

PSG

In de Franse Ligue 1 sleepte het net als City kapitaalkrachtige PSG de langverwachte titel in stijl binnen. In eigen huis werd nummer twee AS Monaco met liefst 7-1 opzij gezet.

De club van coach Unai Emery mag zich voor de zevende keer kampioen van Frankrijk worden. Eerder pakte PSG de landstitel in 1986, 1994, 2013, 2014, 2015 en 2016. Vorig jaar ging Monaco met het kampioenschap aan de haal.

PSG-Monaco was al snel beslist, want binnen twintig minuten was het 3-0 dankzij Giovani Lo Celso, Edinson Cavani en Angel Di Maria. De vernedering werd compleet door wederom Lo Celso en Di Maria, een eigen goal van Radamel Falcao en een doelpunt van Julian Draxler. Tussendoor scoorde Rony Lopes tegen.

Door de zevenklapper komt PSG op liefst 103 treffers en 87 punten uit 33 wedstrijden, waardoor de Parijse topclub niet meer in te halen is door Monaco, dat 70 punten heeft. Er zijn nog vijf speelrondes te gaan.

PSG moet sterspeler Neymar al enige tijd missen door een gebroken middenvoetsbeentje, maar ook zonder de Braziliaan stond er geen maat op de ploeg vanEmery. De Parijzenaars werden alleen vroeg uitgeschakeld in de Champions League, na twee nederlagen tegen Real Madrid.

