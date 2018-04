Scorende Van Persie heeft geen idee of hij bekerfinale mag spelen

Omdat ook Nicolai Jörgensen en Sam Larsson trefzeker waren, boekte Feyenoord een overtuigende 3-1 thuiszege op FC Utrecht, dat dankzij een buitenspeldoelpunt van Cyriel Dessers nog wel op 1-1 kwam.

De treffer van Van Persie was technisch fraai. De aanvallende middenvelder controleerde een lange bal van Sven van Beek op zijn borst en had vervolgens erg weinig tijd nodig om doeltreffend uit te halen.

"Het was een prachtige bal van Sven, hij legde hem precies in de loop", zei Van Persie tegen FOX Sports. "Ik kon hem op mijn borst goed meenemen. Dan is het pasjes tellen en schieten."

Stappen

Tussen de aanname en het schot zette Van Persie vier stappen, waardoor verdediger Ramon Leeuwin nauwelijks tijd had om in te grijpen.

"De pasjes zijn het belangrijkste, als je niet goed uitkomt of als je laatste pas te klein of te groot is, dan mis je hem negen van de tien keer", legde Van Persie uit. "Als je pasjes goed zijn, dan gaat 'ie vaak op doel. Dan moet je een beetje geluk hebben dat 'ie erin gaat."

De 34-jarige Van Persie keerde in januari terug naar Feyenoord, na 13,5 seizoenen in het buitenland bij Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe. De 102-voudig international van Oranje moest het aanvankelijk met korte invalbeurten doen, maar is inmiddels een belangrijke kracht voor Feyenoord, dat de laatste vijf duels wist te winnen.

Trainer Giovanni van Bronckhorst complimenteerde Van Persie met zijn treffer. "Een goal puur op techniek en kwaliteit. Robin weet hoe belangrijk het is om met lopende mensen te spelen", oordeelde de coach op de website van Feyenoord.

Extreem efficiënt

Van Persie toont zich bij zijn rentree in de Eredivisie extreem efficiënt. Uit zeven doelpogingen schoot hij liefst zes keer raak. Van Bronckhorst lijkt daarom volgende week in de bekerfinale tegen AZ niet om zijn routinier heen te kunnen.

Woensdag speelt Feyenoord nog voor de Eredivisie uit tegen Willem II. Omdat de Rotterdammers vrijwel zeker vierde worden in de Eredivisie heeft dat duel nauwelijks waarde.

"Ik heb nog geen idee of ik in de bekerfinale mag spelen", zei Van Persie zondag. "We gaan het de komende dagen even aankijken, woensdag hebben we nog een wedstrijd."

Van Bronckhorst wilde nog niet op de bekerfinale vooruitlopen. "We staan nu acht punten voor met nog drie wedstrijden te spelen, waardoor we woensdag de vierde plek definitief kunnen veilig stellen. Dat is voor nu het belangrijkste, al weet je ook dat veel mensen om je heen al bezig zijn met de bekerfinale."

Willem II-Feyenoord begint woensdag om 20.45 uur. De aftrap van de bekerfinale is volgende week zondag om 18.00 uur.

