Scorende Promes verliest met Spartak, Arsenal onderuit bij Newcastle

In Rusland maakte Promes in blessuretijd de aansluitingstreffer voor Spartak tegen Ural. De 26-jarige vleugelaanvaller vond het doel met een laag schot van de rand van het zestienmetergebied.

De Nederlander Othman El Kabir speelde een belangrijke rol in de nederlaag van Spartak. De middenvelder, die in de jeugd van NAC Breda speelde, leverde acht minuten voor rust de assist op het openingsdoelpunt van Eric Bicfalvi. Enkele minuten voor tijd maakte El Kabir zelf de 2-0.

Promes maakte zijn veertiende competitietreffer van het seizoen. Vorige week leidde de Oranje-international Spartak met een loepzuivere hattrick naar de winst bij Anzhi Makhachkala (1-4).

Ondanks de nederlaag blijft Spartak wel tweede in de Russische Premjer Liga. De achterstand op Lokomotiv Moskou bedraagt vijf punten, maar de koploper heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

Arsenal

In Engeland leed Arsenal bij Newcastle zijn eerste nederlaag in vier competitieduels. De 'Gunners' kwamen na een kwartier wel op voorsprong via een treffer van Alexandre Lacazette, die een voorzet van Pierre-Emerick Aubameyang binnen werkte.

Een kwartier later bracht Ayoze Perez Newcastle op gelijke hoogte. De Spanjaard leverde halverwege de tweede helft ook de assist op het winnende doelpunt van Matt Ritchie.

Door de nederlaag heeft nummer zes Arsenal nog slechts twee punten voorsprong op nummer zeven Burnley. De zesde plaats in de Premier League geeft recht op een ticket voor de Europa League.

De achterstand van Arsenal op nummer vijf Chelsea bedraagt zes punten. De 'Blues' wonnen zaterdag na een knappe comeback met 2-3 bij Southampton. Newcastle bezet de tiende plek op de ranglijst.

Napoli

In Italië liet Napoli dure punten liggen in de strijd om de titel. De ploeg van coach Maurizio Sarri slaagde er niet in drie punten mee te nemen uit San Siro tegen AC Milan: 0-0.

Het gat met koploper Juventus is drie punten, maar de 'Oude Dame' speelt zondag om 18.00 uur nog thuis tegen Sampdoria en kan dus uitlopen. Na dit weekend zijn er nog zes speelrondes te gaan in de Serie A.

