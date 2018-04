Juventus loopt uit op Napoli, Spartak verliest ondanks goal Promes

Juventus herstelde zich tegen Sampdoria goed van de uitschakeling in de Champions League tegen Real Madrid. Sampdoria bleek een gewillig slachtoffer.

Mario Mandzukic opende op slag van rust de score, waarna Benedikt Höwedes er na een uur spelen 2-0 van maakte. Sami Khedira zorgde in de slotfase voor het derde doelpunt.

Napoli kwam in San Siro niet tot scoren tegen AC Milan, waardoor de ploeg van coach Maurizio Sarri twee dure punten liet liggen.

De achterstand op koploper Juventus is daardoor zes punten. Na dit weekend zijn er nog zes speelrondes te gaan in de Serie A.

Promes

In Rusland maakte Promes in blessuretijd de aansluitingstreffer voor Spartak tegen Ural. De 26-jarige vleugelaanvaller vond het doel met een laag schot van de rand van het zestienmetergebied.

De Nederlander Othman El Kabir speelde een belangrijke rol in de nederlaag van Spartak. De middenvelder, die in de jeugd van NAC Breda speelde, leverde acht minuten voor rust de assist op het openingsdoelpunt van Eric Bicfalvi. Enkele minuten voor tijd maakte El Kabir zelf de 2-0.

Promes maakte zijn veertiende competitietreffer van het seizoen. Vorige week leidde de Oranje-international Spartak met een loepzuivere hattrick naar de winst bij Anzhi Makhachkala (1-4).

Ondanks de nederlaag blijft Spartak tweede in de Russische Premjer Liga. De achterstand op Lokomotiv Moskou bedraagt vijf punten, maar de koploper heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

Club Brugge

Club Brugge leed in de kampioenspoule in de Belgische Jupiler Pro League een gevoelige nederlaag tegen Anderlecht: 1-0. Lukasz Teodorczyk was vlak na rust de matchwinner.

Anderlecht verkleint de achterstand door de zege naar drie punten. De formatie staat tweede met 34 punten. Nummer drie AA Gent is met 31 punten ook nog kansrijk.

Bij Club Brugge stonden aanvoerder Ruud Vormer en Stefano Denswil in de basis. Jordy Clasie loste een kwartier voor tijd Denswil af.

Atletico Madrid

Atletico Madrid maakte in de Primera Division geen fout in de jacht op koploper FC Barcelona. De ploeg won met 3-0 van Levante.

Door de overwinning verkleint Atletico met nog zes duels te spelen de achterstand naar elf punten. Real Madrid kan naar plek drie klimmen als het later op zondag bij Malaga wint.

De nederlaag van Levante is ook goed nieuws voor het Deportivo La Coruña van coach Clarence Seedorf. Die ploeg staat op de veilige zeventiende plek, met vijf punten voorsprong op Deportivo.

Angel Correa opende na een half uur de score in stadion Wanda Metropolitano. Vlak na rust verdubbelde Antoine Griezmann de score, waarna Fernando Torres het duel een kwartier voor tijd in het slot gooide.

Schalke 04

In de Bundesliga deelde Schalke 04 een flinke tik uit aan concurrent Borussia Dortmund in de strijd om de tweede plaats achter kampioen Bayern München. De formatie uit Gelsenkirchen won thuis met 2-0.

Yevhen Konoplyanka opende vlak na rust de score, waarna Naldo het duel in de slotfase in het slot gooide. Schalke vergroot de voorsprong op Dortmund - en nummer twee Bayer Leverkusen - naar vier punten.

De top vier in de Bundesliga plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League.

Galatasaray

In Turkije raakte Istanbul Basaksehir de koppositie kwijt aan Galatasaray, dat de stadsderby in Istanbul met 2-0 won. Mariano opende na een uur de score en in blessuretijd werkte Emmanuel Adebayor de bal in eigen doel.

Ryan Donk speelde de hele wedstrijd voor Galatasaray. Bij Basaksehir werd Eljero Elia in de 79e minuut gewisseld.

Met nog vijf duels te spelen heeft Galatasaray één punt voorsprong op Besiktas en Basaksehir. Fenerbahçe strijd met drie punten achterstand ook nog mee om de titel.