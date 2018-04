Dost helpt Sporting aan benauwde zege, Romeinse derby onbeslist

Met Dost in de basis boekte Sporting een zwaarbevochten 3-4 overwinning op middenmoter Belenenses. De club komt daardoor op 71 punten en heeft koploper FC Porto (76 punten) en Benfica (74) met nog vijf speelrondes te gaan nog in zicht.

Sporting kwam vroeg op achterstand, maar Dost maakte gelijk en Gelson Martins en Marcos Acuna zorgden nog voor rust voor 1-3. Belenenses kwam na rust terug tot 3-3, maar Bruno Fernandes maakte namens Sporting in de 80e minuut uit een strafschop de winnende treffer.

De 28-jarige Dost maakte alweer zijn 25e competitiedoelpunt in 26 duels, waarmee hij alleen Jonas van Benfica (33 goals) voor zich moet dulden op de topscorerslijst. In alle competities maakte Dost dit seizoen al 31 treffers in 42 wedstrijden.

Lazio-Roma

Lazio en Roma speelden in Italië met 0-0 gelijk en blijven respectievelijk de nummers drie en vier met 61 punten. Nummer vijf Internazionale heeft een punt minder. De eerste vier plaatsen zich voor de Champions League.

Zowel De Vrij als Strootman stond de hele wedstrijd in het veld in Rome. Lazio moest in de slotfase met tien man verder nadat Stefan Radu zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg.

Eerder op de dag liep koploper Juventus uit op Napoli. Juventus versloeg Sampdoria door doelpunten van Mario Mandzukic, Benedikt Höwedes en Sami Khedira met 3-0 en heeft nu zes punten voorsprong op nummer twee Napoli/

De ploeg uit Napels kwam op bezoek bij AC Milan niet verder dan 0-0 en bleef daardoor steken op 78 punten. Er zijn nog zes speelrondes te gaan in de Serie A.

Real

In Spanje gaf Real Madrid-trainer Zinedine Zidane onder anderen Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en Luka Modric rust in het uitduel met hekkensluiter Malaga (1-2). De 'Koninklijke zat op rozen door goals van Isco en Casemiro en het late tegendoelpunt van Diego Rolan was slechts voor de statistieken.

Stadgenoot en concurrent Atletico Madrid maakte eerder op de dag geen fout tegen Levante. De thuisploeg was met 3-0 te sterk dankzij doelpunten van Angel Correa, Antoine Griezmann en Fernando Torres.

De nederlaag van Levante is ook goed nieuws voor het Deportivo La Coruña van coach Clarence Seedorf. Die ploeg staat op de veilige zeventiende plek, met vijf punten voorsprong op Deportivo.

In de top van La Liga leidt Barcelona met 82 punten uit 32 duels, voor Atletico (71 punten) en Real (67). Valencia is met 65 punten de nummer vier. Er zijn net als in Italië nog zes speelrondes te gaan.

Schalke

In de Bundesliga deelde Schalke 04 een flinke tik uit aan concurrent Borussia Dortmund in de strijd om de tweede plaats achter kampioen Bayern München. De formatie uit Gelsenkirchen won thuis met 2-0.

Yevhen Konoplyanka opende vlak na rust de score, waarna Naldo het duel in de slotfase in het slot gooide. Schalke vergroot de voorsprong op Dortmund - en nummer twee Bayer Leverkusen - naar vier punten.

De top vier in de Bundesliga plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League.

Promes

In Rusland maakte Promes in blessuretijd de aansluitingstreffer voor Spartak Moskou tegen Ural, maar kon daarmee een nederlaag (1-2) niet voorkomen. De 26-jarige vleugelaanvaller vond het doel met een laag schot van de rand van het zestienmetergebied.

Promes maakte zijn veertiende competitietreffer van het seizoen. Ondanks de nederlaag blijft Spartak tweede in de Russische Premjer Liga. De achterstand op Lokomotiv Moskou bedraagt vijf punten, maar de koploper heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

Galatasaray

In Turkije raakte Istanbul Basaksehir de koppositie kwijt aan Galatasaray, dat de stadsderby in Istanbul met 2-0 won. Mariano opende na een uur de score en in blessuretijd werkte Emmanuel Adebayor de bal in eigen doel.

Ryan Donk speelde de hele wedstrijd voor Galatasaray. Bij Basaksehir werd Eljero Elia in de 79e minuut gewisseld. Met nog vijf duels te spelen heeft Galatasaray één punt voorsprong op Besiktas en Basaksehir. Fenerbahçe strijd met drie punten achterstand ook nog mee om de titel.

