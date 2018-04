FC Groningen en Willem II zo goed als veilig na zeges op concurrenten

Groningen komt dankzij de zege op 33 punten uit 31 duels en staat daarmee dertiende. Dat is één positie hoger dan Willem II, dat een iets minder doelsaldo heeft.

Roda JC blijft zestiende met 26 punten, vier minder dan nummer vijftien NAC Breda. Beide ploegen houden Sparta Rotterdam en FC Twente onder zich. Die twee teams lijken uit te gaan maken wie er rechtstreeks degradeert.

NAC Breda speelt in de laatste duels nog uit tegen Sparta en Twente en thuis tegen Heerenveen, terwijl Roda JC wedstrijden tegen PSV, VVV-Venlo en ADO Den Haag wacht.

FC Groningen-Roda JC

FC Groningen was tegen Roda JC van meet af aan de sterkere ploeg. Via Ajdin Hrustic was de thuisploeg al vroeg dicht bij een treffer, maar Roda-doelman Hidde Jurjus wilde daar niets van weten.

Na een kwartier was van de PSV gehuurde keeper wel kansloos op een schot van Ritsu Doan. De jonge Japanner haalde vanaf de rand van het strafschopgebied hard uit en zag de bal in de verre hoek belanden: 1-0.

Ook daarna waren de grootste kansen voor Groningen, al was Roda zeker niet ongevaarlijk. Sergio Padt hoefde echter amper op te treden, terwijl Jurjus het aan de overkant lastiger had met pogingen van Doan en Hrustic.

Direct na rust sloeg Groningen voor de tweede keer toe. Tom van Weert liet aanvankelijk een enorme kans liggen, maar twee minuten later schoot Jesper Drost uit een hoekschop wel raak. De invaller kreeg de bal zo voor zijn voeten en vond vervolgens de bovenhoek.

Roda liet zich echter niet kennen en werd halverwege de tweede helft beloond voor de inzet. Chris Kum volleerde de bal uit een hoekschop knap binnen en gaf de Limburgers daarmee wat hoop op een punt. De ploeg van coach Robert Molenaar zette alles op alles, maar Groningen hield stand.

NAC-Willem II

NAC begon beroerd aan het duel met rivaal Willem II. Doelman Nigel Bertrams ging al in de vierde minuut in de fout bij een voorzet van Jordy Croux. De keeper probeerde de bal te onderscheppen, maar zat er volledig naast. Rienstra kreeg de bal zo voor zijn voeten en bleef koel in de afwerking: 0-1.

De Bredanaars lieten zich niet kennen en gingen direct vol voor de gelijkmaker. Met name Willem II-rechtsback Damil Dankerlui had het lastig. Hij gaf na een klein halfuur een vrije trap weg, waarbij hij geluk had dat hij geen tweede gele kaart kreeg.

Uit de vrije trap van Angeliño kopte Arno Verschueren echter wel de 1-1 binnen. De Belg werd volledig vrijgelaten door Dankerlui, die vlak daarna uit voorzorg werd gewisseld. Ook NAC-spits Thierry Ambrose moest er even later vanaf, nadat hij na een kopduel door zijn knie leek te gaan.

Rienstra zorgde er vlak voor rust voor dat Willem II met een voorsprong mocht gaan rusten. De middenvelder kopte de 1-2 binnen, nadat Fran Sol een hoekschop met het hoofd goed had teruggelegd.

Na rust was het duel in balans. Grote kansen bleven lang uit, tot Verschueren twintig minuten voor tijd ineens een vrije kopkans kreeg. Nu verzuimde de middenvelder de bal tussen de palen te schieten. Ook een slotoffensief van NAC bezorgde de ploeg niet het gewenste punt.

