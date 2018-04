Kuipers fluit jubileumeditie bekerfinale tussen Feyenoord en AZ

De arbiter zal bij het duel in De Kuip een speciale gouden munt gebruiken voor de toss. De beker is voor deze jubileumeditie ook al met goud belegd.

Kuipers krijgt assistentie van zijn vaste grensrechters Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Dit trio is deze zomer ook actief op het WK in Rusland. Het is de derde keer dat 'Team Kuipers' de bekerfinale leidt.

Danny Makkelie is videoscheidsrechter bij de finale, Pol van Boekel is de vierde official.

Tossmunt

Koninklijke Nederlandse Munt heeft tien exemplaren geslagen van de gouden tossmunt. Ook dragen de aanvoerders van Feyenoord en AZ een gouden aanvoerdersband.

Zowel Feyenoord als AZ won ooit een bekerfinale die onder leiding stond van Kuipers. De Alkmaarders versloegen in 2013 PSV in de eindstrijd met 2-1. Twee jaar geleden was Feyenoord in De Kuip met dezelfde cijfers te sterk voor FC Utrecht.

AZ en Feyenoord staan respectievelijk derde en vierde in de Eredivisie. De winnaar van de bekerfinale plaatst zich voor de derde kwalificatieronde van de Europa League.