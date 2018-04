Seedorf trots op 'geweldige mentaliteit' Deportivo na tweede zege op rij

De Galiciërs zegevierden met 2-3 bij Athletic Bilbao na vorige week hekkensluiter Malaga thuis met dezelfde cijfers te hebben geklopt. Desondanks staat de ploeg nog altijd onder de degradatiestreep.

Waar de situatie twee weken nog uitzichtloos leek, ziet Seedorf nu weer perspectief. "We nemen kostbare punten mee naar huis", vertelde hij op de persconferentie na de verrassende uitzege . "We mogen hiervan genieten. Dit is belangrijk voor de groep."

Deportivo staat ondanks de knappe reeks nog vijf punten achter Levante, dat voorlopig op de 'veilige' zeventiende plaats staat. Las Palmas en Malaga, de nummers achttien en negentien, kunnen degradatie nauwelijks meer ontlopen.

Stroef

Seedorf kende een stroeve start bij de voormalige topclub, die in 2000 nog kampioen van Spanje werd. In zijn eerste acht wedstrijden werd er vijf keer verloren en drie keer een gelijkspel uit het vuur gesleept.

Dat het tij nu lijkt te keren, is volgens de oud-speler van onder meer Ajax, AC Milan en Real Madrid volledig te danken aan de strijdlust van zijn spelers. "Ik moet ze feliciteren met deze overwinning. Ze laten zien een geweldige persoonlijkheid te hebben."

Deportivo stond halverwege met 0-2 voor in Bilbao, maar liet het in de slotfase toch nog spannend worden. "Ik heb geen moment met angst op de bank gezeten", verklaarde Seedorf desondanks na afloop. "Ik heb veel vertrouwen in dit team, al toonden we misschien wat te veel respect voor de tegenstander."

"Als je wint is het heel belangrijk om daar ook van te genieten en het even te vieren. Dat hebben we dan ook gedaan net in de kleedkamer."

De onderste drie ploegen in Spanje degraderen direct uit de Primera Division. Na dit weekend staan er nog zes speelronden op het programma.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Primera Division