Twente-coach Pusic houdt 'verschrikkelijk gevoel' over aan verlies bij ADO

Twente begon nog wel goed aan de wedstrijd door na dertien minuten op voorsprong te komen. Doelpunten van Björn Johnsen vlak voor rust en een kwartier voor tijd bezorgden de hekkensluiter echter alsnog een nederlaag.

"Eigenlijk heb ik geen zin om terug te kijken, want ik hoor mijzelf in herhaling vallen", zei Pusic in het Cars Jeans Stadion. "Dat is buitengewoon vervelend. Ondanks het verschrikkelijke gevoel dat ik nu heb, moet ik mijn spelers complimenten geven voor de eerste helft. De intentie was goed en veel dingen klopten."

Pusic ergerde zich vooral aan de manier waarop zijn ploeg in de tweede minuut van de blessuretijd in de eerste helft een voorsprong verspeelde. Oussama Assaidi leed knullig balverlies en daar profiteerde ADO optimaal van.

"Dat was een mokerslag. Niet alleen voor een team dat strijdt tegen degradatie, maar voor elk team. Op het moment dat we iets meer controle kregen, moesten we wederom een goal incasseren door een individuele fout. Daar ben ik goed ziek van. Tegen dit soort dingen kun je geen plannen of strategieën bedenken."

Knokken

Ondanks de dure nederlaag in Den Haag bleef het gat tussen hekkensluiter Twente en Sparta Rotterdam vier punten. De nummer zeventien van de Eredivisie verloor zaterdagavond namelijk met liefst 7-0 van Vitesse.

Pusic houdt ondanks de penibele situatie nog vertrouwen in lijfsbehoud met Twente en realiseert zich dat zijn ploeg niet lang stil kan blijven staan bij de nederlaag. Dinsdag wacht namelijk al de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

"We hebben twee dagen de tijd om ons op te richten en dat zal bijzonder moeilijk zijn. Ik eis van iedereen dat we tot het einde er alles aan gaan doen. Zolang er een kans is, moeten we knokken voor deze prachtige club."

Na de wedstrijd van Twente tegen PEC staan er nog twee speelronden op het programma dit seizoen. De landskampioen van 2010 sluit het seizoen af met een uitwedstrijd tegen Vitesse en een thuisduel met NAC Breda.