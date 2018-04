Aangeslagen Advocaat zondag in gesprek met weggestuurde Kramer

De 29-jarige Kramer plantte na een luchtduel de noppen van zijn voetbalschoenen ogenschijnlijk bewust in het gezicht van Vitesse-linksback Alexander Büttner en mocht direct inrukken van scheidsrechter Kevin Blom.

"Maar zag je ook wat die Vitesse-speler deed?", zegt Advocaat bij FOX Sports, doelend op een vermeende elleboogstoot van Büttner. "Het was niet goed wat Kramer deed, maar wat Büttner deed ook niet. Ik heb verder niks tegen Michiel gezegd. We bespreken het morgen wel met hem en het bestuur."

Büttner kreeg alleen een gele kaart voor zijn aandeel in het opstootje dat vervolgens ontstond. Vitesse leidde op dat moment, in de 45e moment, al met 3-0. Na de rust liepen de Arnhemmers eenvoudig uit naar 7-0.

Afgetroefd

Advocaat was flink aangeslagen na de zevenklapper in de Gelredome. "Dit doet me veel", zegt de Haagse veteraan, die Sparta probeert te behouden voor de Eredivisie. "We waren duidelijk de mindere en na één minuut stonden we al achter. Ook hier moeten we doorheen."

"Vitesse heeft ons op alle fronten afgetroefd. We hadden het niet, het was een aaneenschakeling van fouten", stelt Advocaat ontevreden vast. "Gelukkig hebben we woensdag al de kans om revanche te nemen."

Dan speelt Sparta, dat nu op de voorlaatste plaats staat met vier punten voorsprong op hekkensluiter FC Twente, thuis tegen NAC Breda. Advocaat: "We weten dat we het in de thuiswedstrijden moeten doen."

