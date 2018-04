Tien cruciale momenten die PSV de titel brachten

1. 19 juni 2017: PSV slaat slag met Lozano

Na zes maanden onderhandelen is het zowaar gelukt: PSV heeft het grootste talent van Mexico binnen. Om Hirving Lozano voor acht miljoen euro vast te leggen was zoals technisch manager Marcel Brands zegt "enige creativiteit nodig" en de international zal mogelijk maar een jaartje in onze bescheiden Eredivisie blijven, maar dat maakt de Eindhovenaren niet minder blij.

Zeker niet omdat de vleugelspeler met negen goals in zijn eerste acht Eredivisiewedstrijden de verwachtingen meteen meer dan waarmaakt. In de maanden die volgen daalt het moyenne van Lozano, maar zijn bijdrage aan de landstitel is groot.

2. 3 augustus 2017: Afgang in Europa

Het is een van de zwartste bladzijden uit de clubgeschiedenis van PSV. Na een beschamende 0-1 thuisnederlaag tegen Osijek is het nietige Kroatische clubje - met een kleinere begroting (3 miljoen euro) dan Excelsior - ook in eigen stadion met 1-0 te sterk en dus is het Europa League-avontuur van de ploeg van trainer Phillip Cocu al na één voorronde voorbij. Geluk bij een ongeluk is dat de Europese uitschakeling de trainer ruimte geeft om doordeweeks op de trainingen te kneden aan zijn elftal. De focus - een woord dat Cocu graag gebruikt - kan volledig op de competitie.

3. 10 september 2017: Cocu mag blijven na zeperd in Heerenveen

Met de Europese afgang nog vers in het geheugen gaat het ook in de Eredivisie mis. Na zes minuten staat het in het Abe Lenstra Stadion al 2-0 voor sc Heerenveen en dat is ook de eindstand tegen het onmachtige PSV. Het doet de druk op Cocu weer toenemen. Terwijl de naam van Mark van Bommel steeds vaker valt is de vraag of de houdbaarheidsdatum van de trainer na ruim vier jaar verstreken is. De clubleiding denkt van niet. Cocu blijft aan en prompt wint PSV tien Eredivisiewedstrijden op rij.

4. 13 september 2017: Feyenoord hoort de Champions League-hymne

Het zijn de weken waarin Johan Derksen elke aflevering van Voetbal Inside roept dat Feyenoord fluitend weer kampioen zal worden. Vrijwel niemand kijkt er vreemd van op. Met vier zeges in de eerste vier Eredivisiewedstrijden trekt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de lijn van het kampioensjaar namelijk door, terwijl Rotterdam reikhalzend uitkijkt naar het eerste Champions League-avontuur in vijftien jaar. Maar na de eerste wedstrijd in het miljoenenbal, thuis tegen Manchester City (0-4), is de euforie weg.

Sterker, de mislukte Europese campagne hakt er ook in de Eredivisie hard in bij Feyenoord, dat in twee maanden tijd maar één keer wint. Nog voor de winterstop is PSV een belangrijke concurrent in de strijd om de titel kwijt.

5. 24 september 2017: Ajax blijft aanmodderen

Een morrende Arena ziet Ajax met 1-2 verliezen van Vitesse. Exact vier maanden na de Europa League-finale lijkt niets over van het jonge, dartelende Ajax dat onder trainer Peter Bosz lof uit heel Europa krijgt. Bosz' opvolger Marcel Keizer moddert vooral in de eerste weken van het Eredivisieseizoen aan met de ploeg, terwijl koploper PSV een gat slaat.

Rustig wordt het een heel seizoen niet meer in de Arena, waar nog voor de winterstop geconcludeerd wordt dat de onervaren Keizer het trainerschap van Ajax niet aankan. Opvolger Erik ten Hag zegt bij zijn aanstelling dat kampioen worden het absolute doel is, maar het gat met PSV wordt alleen maar groter.

6. 5 november 2017: Het geluk houdt aan bij 'lucky PSV'

Sjaak Swart wordt er moedeloos van. "Het is ongelooflijk, PSV krijgt alles gepresenteerd", moppert de oer-Ajacied. Het is dit seizoen geen lucky Ajax, maar bij de Eindhovenaren zit wel alles mee, lijkt het. Of het nou kwaliteit is of geluk, tegen PEC Zwolle (0-1) en Heracles Almelo (1-2) pakt PSV in de laatste seconde de volle punten en dan krijgt de koploper dit seizoen ook nog tien penalty's, die er allemaal ingaan. Dat laatste is sowieso geen toeval.

De meest 'gelukkige' wedstrijd van PSV is het thuisduel in november met FC Twente. Weer wint PSV in de laatste minuut (4-3), ditmaal omdat Twente-verdediger Stefan Thesker de bal in eigen doel glijdt.

7. 3 februari 2018: De wederopstanding van Luuk de Jong

Van captain en clubtopscorer tot grootverdiener op de bank. Het leek vorig seizoen af en toe alsof Luuk de Jong het scoren en misschien zelfs wel het voetballen verleerd was. Niemand in Eindhoven lijkt daarom rouwig als hij afgelopen zomer lijkt te vertrekken naar Girondins Bordeaux, maar de transfer ketst af en De Jong knokt zich terug in de basis.

Na de winterstop draagt hij zelfs weer een paar keer de aanvoerdersband en - niet onbelangrijk voor een spits - hij scoort weer. Persoonlijk hoogtepunt is de thuiswedstrijd tegen PEC, die PSV dankzij drie goals van hem met liefst 4-0 wint. Na bijna drie jaar eindelijk weer een hattrick van De Jong, die twee maanden later ook de belangrijke 2-0 maakt in de kampioenswedstrijd tegen Ajax.

8. 25 februari 2018: Dubbelslag in De Kuip

Het is bijna vaste prik de afgelopen seizoenen: PSV verliest in De Kuip. Ook dit siezoen gebeurt het, maar alleen in het KNVB-bekertoernooi. In de Eredivisie hoort PSV kort voor de topper tegen Feyenoord dat rivaal Ajax thuis tegen ADO Den Haag is blijven steken op 0-0 en dat geeft vleugels. Door goals van Santiago Arias, Steven Bergwijn en Gaston Pereiro wint PSV soeverein met 3-1 in De Kuip. Het is een dubbelslag. Kuipsyndroom overwonnen én Ajax op een nog grotere achterstand.

9. 7 april 2018: Vijf bizarre minuten in Alkmaar

In Amsterdam wordt al bijna geproost. AZ staat twintig minuten voor tijd met 2-0 voor tegen PSV en dus wordt de Eredivisie weer spannend. Althans, zo lijkt het. In vijf bizarre minuten stelt PSV orde op zaken door goals van Pereiro, Lozano en Marco van Ginkel en staat het ineens 2-3 in het AFAS Stadion. Nog maar één horde en PSV is kampioen.

10. 15 april 2018: De genadeklap tegen Ajax

Een droomscenario voor PSV: uitgerekend in eigen huis tegen Ajax kunnen de Eindhovenaren de titel pakken. Voor de Amsterdammers, die in december nog met 3-0 van PSV wonnen in de Arena, is het duel in het Philips Stadion de laatste kans om de titelstrijd weer van enige spanning te voorzien. Maar PSV is veel te sterk en wint met 3-0. Het geeft de derde titel in de laatste vier seizoenen extra glans.