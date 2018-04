Heerenveen wint op bezoek bij VVV, PEC en Excelsior in evenwicht

Reza Ghoochannejhad opende pas in 69e minuut de score en tien minuten later gooide Nemanja Mihajlovic de wedstrijd in het slot in De Koel, waardoor VVV voor de tiende keer op rij zonder overwinning bleef.

Clint Leemans had na een klein halfuur spelen een strafschop gemist namens de Venlonaren. Dat was zijn tweede in een week tijd. Vorige week zaterdag faalde de 22-jarige middenvelder, die dit seizoen al goed is voor tien goals, ook al vanaf elf meter tegen Sparta Rotterdam (3-2 nederlaag).

De 30-jarige Ghoochannejhad brak twintig minuten voor tijd met enig fortuin de ban. Een voorzet van Jordy Bruijn werd door Daniel Höegh op doel geschoten, maar verdween via het hoofd van de Iraanse spits achter VVV-keeper Lars Unnerstall. Even later bepaalde Mihajlovic de eindstand met een fraaie individuele actie op 0-2.

Play-offs

Heerenveen mag door de driepunter blijven hopen op Europees voetbal. De Friese formatie staat na 31 wedstrijden op de achtste plek, die afhankelijk van de uitslag van de bekerfinale tussen Feyenoord en AZ recht zou kunnen geven op deelname aan de play-offs.

VVV is de nummer twaalf van de ranglijst en lijkt nergens meer om te spelen. De play-offs zijn al uit zicht en over nacompetitie tegen degradatie hoeven de Limburgers zich eigenlijk geen zorgen meer te maken.

De ploeg van Maurice Steijn wacht nu al ruim twee maanden op een zege. Voor het eerst sinds 2012 zijn de Limburgers al tien duels zonder winst. De laatste overwinning dateert van 4 februari (1-0 tegen Feyenoord).

PEC Zwolle-Excelsior

PEC Zwolle hield Excelsior op afstand in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. Het duel op het kunstgras in Zwolle eindigde in 1-1.

PEC Zwolle heeft met 44 punten nog altijd een positie in handen die recht geeft op deelname aan de play-offs, Excelsior grijpt daar met 39 punten voorlopig naast. De concurrenten Vitesse (45 punten), sc Heerenveen en ADO Den Haag (beide 43) kwamen allemaal tot winst.

Youness Mokhtar schoot de thuisploeg van trainer John van 't Schip na een kwartier op voorsprong. De linksbuiten krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied over Ögmundur Kristinsson in de kruising.

WK

De IJslandse keeper had onder de lat bij Excelsior de voorkeur gekregen boven Theo Zwarthoed. Trainer Mitchell van der Gaag gunt Kristinsson weer een kans, zodat hij zich in de WK-selectie van zijn land kan spelen.

Mike van Duinen bracht Excelsior kort na rust op gelijke hoogte uit een strafschop. De spits mocht aanleggen vanaf elf meter nadat Levi Garcia een duwtje had gekregen van Kingsley Ehizibue.

Beide ploegen gingen in de tweede helft op jacht naar de winnende treffer. De beste kansen waren voor PEC Zwolle. Piotr Parzyszek tikte de bal net naast het doel en Mokhtar schoot op de voeten van Kristinsson.

​Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie