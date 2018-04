Heerenveen overleeft penalty VVV en neemt drie punten mee uit Venlo

Reza Ghoochannejhad opende pas in 69e minuut de score en tien minuten later gooide Nemanja Mihajlovic de wedstrijd in het slot in De Koel.

Clint Leemans had na een klein halfuur spelen een strafschop gemist namens de Venlonaren. Dat was zijn tweede in een week tijd. Vorige week zaterdag faalde de 22-jarige middenvelder, die dit seizoen al goed is voor tien goals, ook al vanaf elf meter tegen Sparta Rotterdam (3-2 nederlaag).

De 30-jarige Ghoochannejhad brak twintig minuten voor tijd met enig fortuin de ban. Een voorzet van Jordy Bruijn werd door Daniel Höegh op doel geschoten, maar verdween via het hoofd van de Iraanse spits achter VVV-keeper Lars Unnerstall. Even later bepaalde Mihajlovic de eindstand met een fraaie individuele actie op 0-2.

Heerenveen mag door de driepunter blijven hopen op Europees voetbal. De Friese formatie staat na 31 wedstrijden op de achtste plek, die afhankelijk van de uitslag van de bekerfinale tussen Feyenoord en AZ recht zou kunnen geven op deelname aan de play-offs.

VVV is de nummer twaalf van de ranglijst en lijkt nergens meer om te spelen. De play-offs zijn al uit zicht en over nacompetitie tegen degradatie hoeven de Limburgers zich eigenlijk geen zorgen meer te maken.

​Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie