Juve-coach Allegri heeft begrip voor woedeaanval 'voorbeeldprof' Buffon

"Hij is twintig jaar lang een voorbeeldige prof en geweldig voorbeeld geweest, zowel op als buiten het veld", aldus Allegri. "Het is veel te makkelijk om hem hier als buitenstaander voor te veroordelen."

De 40-jarige Buffon ontstak in razernij nadat Michael Oliver in de slotfase een penalty toekende aan Real en werd vervolgens met een rode kaart weggestuurd omdat hij de Engelse scheidsrechter fysiek belaagde.

Cristiano Ronaldo verzilverde het buitenkansje in de 97e minuut en maakte met die 1-3 de knappe comeback van de 'Oude Dame' ongedaan. De 'Koninklijke' mag door die cruciale strafschop blijven hopen op titelprolongatie.

Buffon gaf Oliver na afloop een flinke veeg uit de pan. Zo stelde hij vast dat de jonge arbiter (33) een "vuilniszak op de plek van zijn hart" moet hebben en verweet hij de Brit gevoelloosheid en een gebrek aan persoonlijkheid.

Luie stoel

Allegri kan wel enig begrip opbrengen voor de uitval van Buffon. "Ik kan me best voorstellen dat je in het heetst van de strijd, na zo'n wedstrijd als die van woensdag, een keer zoiets roept. Ik daag iedereen uit om anders te reageren. Dat is makkelijk praten vanuit de luie stoel."

"De scheidsrechter floot negentig minuten lang best goed, maar liet het daarna ontsporen. Of het nou terecht was of niet, Buffon werd weggestuurd en kreeg daardoor niet de kans om die penalty te stoppen. Zijn reactie is dus best begrijpelijk."

Emotioneel

Real-trainer Zinedine Zidane tilde ook niet al te zwaar aan de woorden van Buffon. "Wat hij gezegd heeft, heeft hij nou eenmaal gezegd. Hij was duidelijk emotioneel, al had hij tussendoor wel wat tijd om af te koelen. We moeten zijn gevoelens maar accepteren."

Door de uitschakeling kan Juventus de finaleplek van vorig jaar geen vervolg geven. Real maakt nog altijd kans op de derde Champions League-winst op rij, maar moet daarvoor bij de laatste vier eerst nog afrekenen met Bayern München.