Memphis weer belangrijk bij Lyon, De Roon en Hateboer gelijk tegen Inter

Memphis maakte in de 83e minuut zelf de 2-0 door een voorzet van oud-Ajax- en Vitesse-speler Betrand Traoré van dichtbij binnen te tikken.

De 36-voudig Oranje-international was in de 31e minuut al de aangever geweest bij de fraai uitgespeelde openingstreffer van Mariano Diaz.

Traoré bepaalde in de 85e minuut de eindstand op 3-0 na de bal in het vijandelijke strafschopgebied een tikkeltje gelukkig voor zijn voeten te hebben gekregen.

Memphis stond negentig minuten binnen de lijnen, terwijl zijn land- en teamgenoot Kenny Tete alweer voor de vierde wedstrijd op rij niet van de reservebank afkwam.

Vorm

Memphis verkeert in een uitstekende vorm. Hij was vorige week op bezoek bij FC Metz (0-5) nog de grote uitblinker met een doelpunt en liefst vier assists.

De als spits gebruikte buitenspeler maakte kort voor de interlandperiode ook al de winnende treffer in eigen huis tegen Olympique Marseille (3-2) en leidde Olympique Lyon met twee doelpunten eveneens op eigen veld langs Toulouse FC (2-0).

Olympique Lyon deed dankzij de overwinning op Amiens goede zaken in de strijd om een plek bij de eerste drie in de Ligue 1 en daarmee een ticket voor de Champions League van volgend seizoen.

De ploeg van trainer Bruno Genesio bezet de derde plaats met nu drie punten voorsprong op nummer vier Olympique Marseille, maar die komt zondag bij een zege op bezoek bij Troyes wel weer op gelijke hoogte.

Serie A

In Italië kwamen Atalanta en Internazionale niet tot scoren. Beide subtoppers weinig op met het 0-0 gelijkspel in Bergamo. Bij de thuisploeg deed zowel De Roon als Hateboer de hele wedstrijd mee.

Nummer vijf Inter had bij winst zowel Lazio als AS Roma gepasseerd op de ranglijst, Atalanta had zich nadrukkelijker kunnen melden in de strijd om een ticket voor Europees voetbal.

Zondag komt de hele top vier van Italië in actie. De topper is de stadsderby tussen Lazio en AS Roma. Koploper Juventus ontvangt Sampdoria.

