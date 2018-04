Barça zet ongeslagen recordreeks neer door zege in topper tegen Valencia

In Camp Nou zette Barcelona de nummer drie van de ranglijst, Valencia, vrij moeizaam met 2-1 opzij. Luis Suarez en Samuel Umtiti hielden de drie punten in Catalonië.

Door die thuiszege hebben de Catalanen in de resterende zes competitieduels nog maar acht punten nodig voor de 25e landstitel. Barcelona verzamelde tot dusver 82 punten, veertien meer dan Atletico Madrid. De nummer twee speelde wel een wedstrijd minder.

De laatste nederlaag van Barcelona in competitieverband dateert van 8 april 2017, toen met 2-0 werd verloren bij Malaga. Sindsdien hielden de 'Blaugranas' aan elk duel minstens een punt over. Het oude record stond op naam van Real Sociedad (38). De Basken presteerden dat in het seizoen 1979/1980.

Valencia verzuimde op zijn beurt qua puntenaantal (65) aan te haken bij nummer twee Atletico (68) en kan zondag bovendien nog gepasseerd worden door de regerend kampioen Real Madrid (64).

Coutinho

Tegen Barcelona had Valencia wel genoeg kansen om in elk geval een punt over te houden aan de topper. De ploeg van trainer Marcelino Garcia Toral deed niet onder voor de koploper, maar had het vizier lange tijd niet op scherp staan in Camp Nou.

Aan de overzijde was dat wel het geval bij de thuisploeg. Philippe Coutinho stelde Suarez na een kwartier spelen met een bekeken passje in staat om de score te openen en legde in de 51e minuut een hoekschop panklaar op het hoofd van Umtiti.

Vier minuten voor het einde deed Valencia toch nog iets terug. Barça-invaller Ousmane Dembélé vloerde Jose Luis Gaya en Daniel Parej benutte met het nodige fortuin de strafschop, die via keeper Marc-André ter Stegen over de doellijn rolde.

HSV

In Duitsland moet Hamburger SV serieus gaan vrezen voor degradatie uit de Bundesliga. De roemruchte 'Rothosen' verloren zaterdag met 2-0 bij subtopper Hoffenheim en zagen de 'veilige' vijftiende plek weer wat verder uit zicht verdwijnen.

Met 22 punten staat HSV op de zeventiende plek, die aan het einde van het seizoen degradatie oplevert. Aanstaande maandag hebben directe concurrenten Mainz (27 punten) en Freiburg (30) bovendien de kans om uit te lopen op de enige club die sinds 1963 onafgebroken in de Bundesliga speelt.

HSV had wel het geluk dat hekkensluiter FC Köln ook verloor: 2-1 bij Hertha BSC. De nummer zeventien en achttien dalen aan het einde van dit seizoen af naar de Tweede Bundesliga. De nummer zestien moet een play-off spelen om lijfsbehoud veilig te stellen.

Jonathan de Guzman en Jetro Willems leden met Eintracht Frankfurt een ruime nederlaag bij Bayer Leverkusen: 4-1. Willems werd twintig minuten voor tijd gewisseld, De Guzman speelde de hele wedstrijd mee. Het Eintracht van trainer Niko Kovac, die volgend seizoen coach is van Bayern München, bezet de zesde plek in de Bundesliga.

