Real-trainer Zidane klaar met kritiek van 'anti-Madridista's' op zijn ploeg

"Als mensen het hebben over 'diefstal' raak ik verontwaardigd", begon Zidane zaterdag zijn persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd van zondag op bezoek bij Malaga.

"Het is duidelijk dat de successen die wij behalen andere mensen irriteren. Niemand kan de geschiedenis van deze club veranderen. Wat er ook gezegd of geschreven wordt, het blijft de beste club van de wereld."

"En als je de beste bent, creëert dat vanzelf jaloezie. Er zijn anti-Madridista's, dat kunnen we niet veranderen. We kunnen alleen doorgaan met wat we al doen en ons werk voortzetten."

Real Madrid leek woensdag aanvankelijk een eenvoudige avond tegemoet te gaan doordat vorige week het heenduel in Turijn in een klinkende 0-3 zege werd omgezet.

Buffon

De 'Koninklijke' maakte het zichzelf in de return echter enorm lastig en keek al binnen een uur spelen tot ieders verrassing zelf tegen een 0-3 achterstand aan.

Real Madrid kreeg in de vierde minuut van de extra tijd de bewuste penalty omdat Mehdi Benatia opzichtig een beuk uitdeelde in de rug van Lucas Vazquez, die de bal na breedleggen van Ronaldo voor het inschieten had.

De beslissing van scheidsrechter Michael Oliver zorgde voor de nodige frustraties bij de spelers van Juventus en dan met name bij Gianliugi Buffon. De Italiaanse routinier kreeg rood voor het fysiek bejegenen van de pas 33-jarige Engelsman en noemde hem na afloop tegenover de media ook nog eens een "beest zonder hart".

"Wat Buffon gezegd heeft, heeft hij gezegd. Hij was duidelijk emotioneel, al had hij tussendoor wel wat tijd om af te koelen. We moeten zijn gevoelens maar accepteren", aldus Zidane.

"We verdienden het om door te gaan naar de halve finales, dat is wat mij het meest interesseert. Mensen zijn een beetje geobsedeerd door Real Madrid, maar daar kunnen wij niets aan doen."