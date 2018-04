PSV wil Ajax voor tweede keer laten figureren in kampioenswedstrijd

Het gebeurde Ajax pas één keer eerder dat de tegenstander zich na afloop van de negentig minuten de beste club van het land mocht noemen. Dat overkwam de Amsterdammers in het seizoen 1961/1963 uitgerekend tegen PSV.

Door een 5-2 overwinning op de voorlaatste speeldag lieten de Brabanders zich destijds voor het eerst sinds de invoering van het betaalde voetbal in Nederland tot kampioen kronen. Het betekende voor PSV de vierde landstitel in totaal.

Zeven jaar geleden ontsnapte Ajax op de slotdag van de competitie aan eenzelfde scenario. De toenmalige nummer twee Ajax ontving koploper FC Twente in de Arena, maar de Amsterdammers wonnen met 3-1 en veroverden zo de dertigste titel in de clubgeschiedenis.

Sinds de invoering van de Eredivisie in 1956 kwam het pas vier keer voor dat de titelstrijd beslecht werd in een rechtstreekse ontmoeting tussen de nummer één en twee, de beslissingsduels in 1958 en 1960 uitgezonderd. In de helft van die gevallen was het PSV dat aan het langste eind trok: in 1963 (tegen Ajax, 5-2) en 1978 (tegen FC Twente, 3-1).

Hoopgevend

Gezien de recente historie kan PSV de kraker van zondagmiddag met vertrouwen tegemoetzien. De Eindhovenaren zijn namelijk bezig aan een ijzersterke reeks in kampioenswedstrijden.

Van de laatste tien pogingen mislukte er slechts één: in 2008, toen 1-1 tegen FC Twente niet genoeg bleek. Een week later volstond een 0-1 zege bij Vitesse alsnog voor de 21e landstitel.

Ook de onderlinge balans tegen Ajax is hoopgevend voor de formatie van Cocu. PSV is de enige Eredivisie-club met een positieve balans tegen de Amsterdammers (51 keer winst, 48 keer verlies en 24 keer gelijk) en heeft als enige ook geen negatief doelsaldo (204-204).

Het Philips Stadion is Ajax al helemaal niet goedgezind. De Amsterdammers moesten er dertig nederlagen slikken, pakten er vijftien keer een punt en vertrokken 'slechts' zestien keer met de volle buit uit Eindhoven.

Ajax wist eerder dit seizoen nog wel overtuigend van PSV te winnen in de eigen Arena (3-0), maar deze eeuw slaagde de recordkampioen er pas één keer in om beide competitiewedstrijden in winst om te zetten: in het seizoen 2012/2013.

Luuk de Jong

Cocu doet er zondag goed aan om Luuk de Jong een basisplaats te gunnen. De 27-jarige was trefzeker in de laatste twee kampioenswedstrijden van PSV (2015 en 2016) en slechts vier spelers scoorden vaker in een kampioensduel in de Eredivisie dan de Achterhoeker (vier keer): zijn broer Siem (5), Dick van Dijk (5), Gerald Vanenburg (5) en Johan Cruijff (7).

Het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Dany Makkelie klinkt zondag om 16.45 uur in het Philips Stadion. Als PSV wint, wordt het 24e landskampioenschap maandag gevierd op het Stadhuisplein in het centrum van Eindhoven.

