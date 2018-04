Van Dijk en Wijnaldum winnen met Liverpool, knappe comeback Chelsea

Het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum boekte een eenvoudige overwinning op het Bournemouth van Nathan Aké en verstevigde zo de derde plek in de Premier League.

Met nog vier wedstrijden te gaan heeft de halvefinalist van de Champions League tien punten meer dan nummer vijf Chelsea, die wel een duel minder heeft gespeeld. De bovenste vier ploegen kwalificeren zich voor de groepsfase van het Europese miljoenenbal.

Vier dagen na het bereiken van de halve finales daarvan, ten koste van Manchester City, ontdeed Liverpool zich overtuigend van het machteloze Bournemouth. Het werd 3-0 dankzij een vroege goal van Sadio Mané en treffers van topscorer Mohamed Salah en Robert Firmino in de tweede helft.

Zowel Van Dijk als Wijnaldum mocht de volle negentig minuten meedoen van Liverpool-manager Jürgen Klopp. Bij Bournemouth speelde Aké de hele wedstrijd op Anfield.

Chelsea

Chelsea boekte een knappe 2-3 zege op bezoek bij Southampton. De ploeg van de geplaagde manager Antonio Conte maakte in de tweede helft een 2-0 achterstand ongedaan. Jürgen Locadia verloor met Brighton and Hove Albion de degradatiekraker tegen Crystal Palace.

De Londenaren kwamen op achterstand door doelpunten van oud-FC Groninger Dusan Tadic en Jan Bednarek in respectievelijk de 21e en zestigste minuut. Chelsea rechtte daarna echter de rug en zetten in een tijdsbestek van slechts negen minuten de wedstrijd volledig op zijn kop.

Eerst was het Olivier Giroud die in de zeventigste minuut voor de aansluitingstreffer zorgde, waarna Eden Hazard in de 75e minuut de gelijkmaker maakte en wederom Giroud in de 79e minuut zich tot matchwinner kroonde.

Hoedt

Bij Southampton stond Wesley Hoedt negentig minuten binnen de lijnen. De Nederlandse verdediger vormde samen met Bednarek en ex-VVV-Venlo'er Maya Yoshida de driemansdefensie.

Chelsea kan ondanks de overwinning een plek in de top vier van de Premier League en daarmee een Champions League-ticket zo goed als vergeten.

De uittredend kampioen staat vijfde met nu zestig punten uit 33 duels, nog altijd zeven punten minder dan nummer vier Tottenham Hotspur, dat het later op zaterdag in eigen huis opneemt tegen koploper Manchester City.

Southampton verkeert in serieus degradatiegevaar. De 'Saints' bezetten de onveilige achttiende plaats met slechts 28 punten uit eveneens 33 duels.

Locadia

Jürgen Locadia verloor met Brighton and Hove Albion het uitduel met Crystal Palace: 3-2. Alle doelpunten werden al voor rust gemaakt. Door de nipte nederlaag nadert Palace nummer dertien Brighton tot op één punt.

De 24-jarige Locadia, die de assist gaf bij de 3-2 van Brighton-speler José Izquierdo in de 34e minuut, werd halverwege gewisseld. Davy Pröpper ontbrak in de selectie van trainer Chris Hughton vanwege een schorsing.

Luciano Narsingh speelde met Swansea City in eigen huis gelijk tegen Everton: 1-1. De 'Toffees' kwamen door een eigen doelpunt van Kyle Naughton na 43 minuten op voorsprong, maar Jordan Ayew maakte een kwartier voor tijd gelijk namens Swansea.

Narsingh werd in de rust gewisseld, terwijl Mike van der Hoorn het hele duel op de bank bleef bij Swansea. De ploeg van trainer Carlos Carvalhal zakt door de remise naar de zestiende plek, vijf punten boven de degradatiestreep. De onderste drie ploegen degraderen naar het Championship.

Terence Kongolo en Rajiv van La Parra wonnen met Huddersfield Town op de valreep van het Watford van Daryl Janmaat. Thomas Ince tekende in blessuretijd voor de winnende treffer in het John Smith's Stadium: 1-0. Huddersfield staat momenteel veertiende, maar het gat tussen de nummers dertien en zeventien is slechts vijf punten.

Wolves

Wolverhampton Wanderers verzekerde zich van promotie naar het hoogste niveau. Met nog vier competitiewedstrijden in het Championship voor de boeg kan een plek bij de bovenste twee de 'Wolves' niet meer ontgaan.

De drievoudig landskampioen hoefde daarvoor zelf niet in actie te komen, maar profiteerde van puntenverlies van Fulham. In het seizoen 2013/2014 was Wolverhampton voor het laatste actief in de Premier League.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League