Guardiola denkt dat Manchester City titel nog kan verliezen aan United

City heeft liefst dertien punten meer dan stadgenoot United en er staan nog maar zes speelronden op het programma. Toch denkt Guardiola dat zijn ploeg het nog kan laten lopen.

"In voetbal kan alles gebeuren, dus ook dat", verzekerde de Spanjaard in gesprek met de BBC. "Ik lees al sinds november dat we het kampioenschap binnen hebben en onverslaanbaar zijn. Toch hebben we de laatste drie wedstrijden verloren."

City ging deze maand in de Champions League in beide kwartfinalewedstrijden tegen Liverpool onderuit en ook de kraker van vorige week in de competitie tegen United werd verloren (2-3), waardoor de titel nog geen feit is.

Guardiola is onder de indruk van de ploeg van manager José Mourinho. "United heeft geweldige spelers en steekt in goede vorm, dus ik verwacht dat ze hun laatste zes wedstrijden allemaal winnen. Gelukkig hebben we alles in eigen hand; dat is een belangrijk voordeel."

Kampioensduel

City krijgt dit weekend zelfs al een tweede mogelijkheid om de landstitel binnen te slepen, al is die kans niet groot. De koploper moet zaterdagavond zelf winnen bij Tottenham Hotspur (aftrap 20.45 uur) en United mag dan zondag in eigen huis geen punten pakken tegen West Bromwich Albion (aftrap 17.00 uur).

Mocht City dit weekend wel winnen, maar geen kampioen worden, dan heeft de formatie van Guardiola over een week aan een thuiszege op Swansea City genoeg om de vijfde landstitel in de clubhistorie te veroveren.

Guardiola probeert zijn ploeg ondertussen vooral scherp te houden. "Ik zeg al tijden tegen mijn spelers dat het nog niet beslist is en mijn ploeg speelt ook niet alsof de strijd om de landstitel al is gestreden. We moeten ons gewoon focussen op de komende duels en doen wat we het hele seizoen al doen: presteren onder druk."

Bekijk het programma en de stand in de Premier League