Derde plek kan AZ bijna niet meer ontgaan na simpele zege bij Heracles

Guus Til, Oussama Idrissi en Alireza Jahanbakhsh verzorgden de Alkmaarse productie in het Polman Stadion. Brandley Kuwas miste bij een stand van 0-0 een penalty namens Heracles.

Van den Brom werd op de tribune niet geflankeerd door zijn aanvoerder Ron Vlaar. De 33-jarige verdediger kreeg afgelopen zaterdag rood tegen PSV (2-3), maar werd vrijgesproken door de tuchtcommissie van de KNVB en kon dus gewoon meedoen tegen Heracles.

Door de driepunter lijkt AZ de derde plek, die recht geeft op een plek in de voorrondes van de Europa League, niet meer te kunnen ontgaan. De Noord-Hollanders hebben daarvoor nog maar twee punten nodig.

Feyenoord, volgende week ook nog de tegenstander in de finale van de KNVB-beker, staat met nog vier wedstrijden te gaan op elf punten van AZ. Ajax heeft vijf punten meer en speelt zondag nog de topper tegen koploper PSV.

Heracles liet met het oog op een plek in de play-offs om Europees voetbal drie dure punten liggen. De Tukkers van de afzwaaiende trainer John Stegeman verzuimden door de nederlaag aan te haken bij de concurrentie.

Kruising

Kuwas kreeg na elf minuten wel een uitgelezen mogelijkheid om de thuisploeg op voorsprong te zetten. De buitenspeler mocht aanleggen vanaf elf meter, maar faalde oog in oog met AZ-doelman Marco Bizot.

Een kwartiertje later was het aan de andere kant wel raak. Neo-international Til werd op maat bediend door rechtsback Jonas Svensson en maakte het koeltjes af. Na een halfuur spelen verdubbelde Idrissi de marge. Dries Wuytens, die tegen zijn oudere broer Stijn speelde, verspeelde de bal aan Wout Weghorst en die was niet zelfzuchtig. Die 0-2 was ook de ruststand in Almelo.

Een kwartier na de hervatting besliste Jahanbakhsh de wedstrijd. De smaakmaker van AZ draaide op de rand van het zestienmetergebied bij zijn tegenstander weg en schoot de bal met links schitterend in de kruising.

Arne Slot nam bij afwezigheid van Van den Brom de honneurs op de AZ-bank waar. De hoofdtrainer zit een schorsing uit vanwege commentaar op het optreden van scheidsrechter Kevin Blom in de verloren topper tegen PSV.

