Premier League-clubs stemmen unaniem tegen invoering videoarbiter

"De clubs zijn overeengekomen dat we in het seizoen 2018/2019 blijven testen met de videoscheidsrechter", meldt de Premier League in een verklaring.

De nieuwe technologie is dit seizoen al getest in de verschillende Engelse bekertoernooien en dat leverde flink wat controverse en onduidelijkheid voor supporters op.

Zo werden eind februari twee goals van Tottenham Hotspur in het FA Cup-duel met Rochdale alsnog afgekeurd na tussenkomst van de videoarbiter (VAR), wat voor verbazing zorgde bij fans en analytici. Er was vooral ergernis over hoelang het duurde voordat een beslissing werd genomen en het gebrek aan uitleg over het besluit.

De Premier League-clubs willen nu dat volgend seizoen in nog meer FA Cup- en League Cup-wedstrijden getest wordt met de videoscheidsrechter. "Daardoor moet het systeem beter worden, vooral wat betreft de communicatie met de toeschouwers in het stadion en alle televisiekijkers."

Eredivisie

De Premier League gaat zo tegen de trend in het (Europese) topvoetbal in, want steeds meer competities en bonden voeren de VAR in.

Zo is er volgend seizoen een videoscheidsrechter in de Eredivisie, in de hoogste klasse in België en in de twee hoogste divisies in Spanje. VAR zal bovendien komende zomer zijn debuut maken bij het WK in Rusland.

De Italiaanse Serie A en de Duitse Bundesliga maken nu al gebruik van een arbiter die het duel via een scherm volgt.

De UEFA is net als de Premier League minder enthousiast, want er zal volgend seizoen in de Champions League nog geen gebruik worden gemaakt van videoscheidsrechters.

