Van Bronckhorst blij met 'goed trainingskamp' in Marbella

"Het gebeurt niet vaak midden in het seizoen, maar de afgelopen dagen zijn verlopen zoals ik vooraf wilde. We hebben goed kunnen trainen, zijn vaker bij elkaar geweest en hebben veel met elkaar gesproken", zei Van Bronckhorst vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie in De Kuip.

Feyenoord staat in de Eredivisie op acht punten van de derde positie en kan zich in de laatste fase van het seizoen dus vooral richten op de finale van de KNVB-beker op zondag 22 april, waarin AZ de tegenstander is.

De regerend landskampioen hoopt voor de dertiende keer in de clubhistorie het bekertoernooi te winnen en zich daarmee te plaatsen voor de derde voorronde van de Europa League. Bij een nederlaag lijkt Feyenoord veroordeeld tot de play-offs om Europees voetbal.

Scherp

Volgens Van Bronckhorst was het trainingskamp in Marbella, waar Feyenoord van maandag tot donderdag verbleef, niet bedoeld om zijn ploeg extra op scherp te zetten voor die belangrijke finale. "Ik ben heel tevreden over de laatste weken, het team zit in een goede fase en die lijn willen we doortrekken."

Feyenoord neemt het voor de eindstrijd in De Kuip eerst nog in de competitie op tegen FC Utrecht (thuis) en Willem II (uit), iets wat hij zijn spelers ook duidelijk heeft gemaakt. "Het gaat in topsport om de eerstvolgende wedstrijd, dat is het belangrijkste. Ik heb nul woorden gebruikt over de bekerfinale. Nul."

Van Bronckhorst kan zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht in ieder geval niet beschikken over de geschorste Steven Berghuis en de geblesseerde Jeremiah St. Juste. De wedstrijd begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

