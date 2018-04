Diego Costa houdt blessure over aan Europa League-duel Atletico-Sporting

Costa liep een spierblessure in zijn linkerdijbeen op. De Spaanse spits hinkte kort na de rust van het veld. Over de ernst van de blessure en de duur van het herstel is nog niets bekend. De 29-jarige Costa, die afgelopen winter overkwam van Chelsea, zal in Madrid nader onderzoek ondergaan.

Hernández bleef na de rust achter in de kleedkamer na een elleboogstoot. Sporting-verdediger Stefan Ristovski had hem in zijn gezicht geraakt. De 22-jarige Hernández werd vervoerd naar het ziekenhuis, waarna door Atletico enkel is gemeld dat een breuk is uitgesloten.

De Madrilenen verloren donderdag met 1-0 van Sporting, maar plaatsen zich dankzij de thuiszege van 2-0 toch voor de halve finales. Daarin komt ‘Atleti’ uit tegen Arsenal.

De huidige nummer twee van de Spaanse competitie speelt zondag thuis tegen laagvlieger Levante.