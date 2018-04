Cocu geeft toe dat duel met Ajax nog meer beladen is dan normaal

"Wedstrijden tegen Ajax zijn altijd beladen, maar nu zit er een extra lading op", aldus Cocu vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. "Dat maakt de voorbereiding anders dan voor andere wedstrijden."

PSV is kampioen als het zondag in het eigen Philips Stadion wint van de grote concurrent Ajax. Het verschil tussen de koploper en de nummer twee is nu zeven punten met nog vier wedstrijden te gaan.

Een mogelijk kampioensduel brengt flink wat afleiding met zich mee - zo worden er al de nodige voorbereidingen getroffen voor de eventuele huldiging op maandag op het Stadhuisplein in Eindhoven - maar Cocu vreest niet dat zijn spelers daar last van hebben.

"We hebben er aan het begin van de week over gesproken, maar uiteindelijk moeten spelers vooral zichzelf afschermen van alle randzaken. Het is logisch dat dit duel leeft, maar ik vind de focus op de training een belangrijke indicatie en die is goed. Er wordt niet over andere zaken gesproken dan de wedstrijd."

Ten Hag

Ajax-trainer Erik ten Hag, die tussen 2009 en 2012 bij PSV samenwerkte met Cocu, gooide afgelopen weekend een klein beetje olie op het vuur. "PSV is sowieso wel bang voor ons, dat lijkt me logisch", zei hij na de zege van zijn ploeg op Heracles Almelo (1-0).

Cocu had vrijdag geen behoefte om uitgebreid te reageren op zijn collega. "Misschien wil Erik daar iets mee bereiken, dat zou kunnen", zei hij. "Ik ga me niet druk maken om dat soort uitspraken, het hoort bij een grote wedstrijd. Wij bereiden ons rustig voor op het duel."

Cocu, die over een fitte selectie kan beschikken, wilde net als Ten Hag een uurtje eerder in Amsterdam weinig tot niks kwijt over zijn opstelling en tactiek. De oud-international benadrukte wel dat hij een ander PSV wil zien dan in de uitwedstrijd tegen Ajax van half december, toen de koploper met een versterkt middenveld speelde en met 3-0 verloor.

"We hebben in Amsterdam aan de bal te weinig gebracht. Of dat lef was of durf, weet ik niet. Het stond in ieder geval los van de tactiek. Het gaat erom wat je uitstraalt als team. Ik verwacht zondag iets anders van mijn ploeg."

PSV-Ajax begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

