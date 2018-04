Ten Hag looft 'heel slimme coach' Cocu in aanloop naar topper PSV-Ajax

"Wij gaan ervan uit dat we winnen, we geloven in onszelf", aldus Ten Hag op zijn wekelijkse persconferentie op De Toekomst.

PSV is kampioen als de Eindhovenaren zondag in het Philips Stadion winnen van de grote concurrent Ajax. Het verschil tussen de koploper en de nummer twee is nu zeven punten met nog vier wedstrijden te gaan.

Ten Hag, die tussen 2009 en 2012 assistent was bij PSV en toen ook samenwerkte met Cocu, heeft "respect" voor de Brabanders. "Ze spelen tot nu toe een geweldig seizoen en hebben heel veel punten gepakt. Alle credits", zei de 48-jarige Ajax-coach.

"Het is een heel moeilijke ploeg om tegen te spelen. Ze zijn stug, spelen vanuit een goede organisatie en weten altijd een goal te maken. Ik denk dat de coach heel goed heeft gekeken naar zijn spelersmateriaal en het maximale rendement eruit haalt."

Volgens Ten Hag is Cocu een "echte pupil" van voormalig PSV-trainer Guus Hiddink. "Hij is 'uitgenast', om in de Hiddink-kretologie te blijven, een heel slimme coach. Vooral in het tactische gedeelte, Phillip weet zijn ploeg altijd goed neer te zetten. Of er ook overeenkomsten tussen ons twee zijn? We willen allebei meer dan graag winnen."

Opstelling

Ten Hag wilde vrijdag amper wat kwijt over zijn opstelling of strijdplan tegen PSV. Hij vertelde dus niet of aanvoerder Joël Veltman terug zal keren in de basis. De verdediger was vorig weekend geschorst voor het thuisduel met Heracles Almelo (1-0 zege), waardoor Maximilian Wöber centraal achterin stond.

"Het zou kunnen dat ik Veltman opstel", aldus Ten Hag. "Je kijkt naar de fase in het seizoen, naar vorm, naar wat nodig is tegen een tegenstander. Daar baseer je uiteindelijk je strijdplan op."

De Tukker bezwoer dat hij zijn ploeg niet heel anders heeft voorbereid omdat de tegenstander mogelijk kampioen kan worden. "We willen iedere wedstrijd winnen, wat dat betreft verandert er niks. Als we winnen ontstaat er wel een nieuwe situatie. Dan loopt de spanning weer op in de Eredivisie."

Verschillende Ajax-spelers hebben in de afgelopen week duidelijk gemaakt dat ze niet willen dat PSV kampioen wordt in het duel met de Amsterdammers. "Stekeligheden over en weer horen ook een beetje bij de sport, prima toch", stelde Ten Hag, die zelf ook een klein speldenprikje uitdeelde.

"PSV krijgt dit seizoen heel veel penalty's en of ze allemaal terecht zijn… Het speelt wel mee. Als je met Luuk de Jong in gevecht komt in de zestien, moet je dat op gecontroleerde wijze doen."

Makkelie

Als PSV zondag de 24e landstitel uit de clubgeschiedenis pakt, dan volgt maandag de huldiging op het Stadhuisplein in Eindhoven.

PSV-Ajax begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie