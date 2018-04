Bayern loot Real in halve finales Champions League, Liverpool treft Roma

Door de loting is het zeker dat er na vijf jaar weer een Nederlander in de Champions League-finale staat. Arjen Robben jaagt met Bayern op zijn derde eindstrijd, Liverpool heeft Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk in de gelederen en bij AS Roma speelt Kevin Strootman.

Vorig jaar stonden Bayern en Real ook al tegenover elkaar, toen in de kwartfinales van het miljoenenbal. De Madrilenen wonnen met 1-2 in München en waren in Bernabeu met 4-2 te sterk voor de 'Rekordmeister'.

Twee maanden later kroonde Real zich in Cardiff voor de tweede keer op rij en voor de twaalfde keer in totaal tot de beste club van Europa. Real kan de eerste club worden sinds Bayern (1974, 1975 en 1976) die de 'Cup met de grote oren' drie keer op rij wint. De laatste keer dat Bayern de sterkste was in de Champions League was in 2013.

Het worden de 25e en de 26e keer dat Bayern en Real tegen elkaar spelen. Zowel Bayern als Real won elf keer en twee keer werd het gelijk. Het tweeluik van dit seizoen begint op dinsdag 24 april met een thuiswedstrijd voor Bayern en acht dagen later, op woensdag 2 mei, is de return in Spanje.

Strootman

Bij de confrontatie tussen Liverpool en Roma spelen de Engelsen eerst thuis, op woensdag 25 april. De return in Stadio Olimpico is op dinsdag 1 mei.

Het wordt een herhaling van de Europa Cup I-finale van 1984, toen Liverpool in Rome na 1-1 sterker was vanaf de strafschopstip. Dat was ook de enige keer dat Roma in eindstrijd stond, terwijl Liverpool al vijf keer de beste van Europa was.

Bij de halve finale van dit jaar zullen de Nederlandse ogen vooral gericht zijn op Oranje-internationals Wijnaldum, Van Dijk en Strootman. De 28-jarige Strootman stuntte deze week met Roma door FC Barcelona met 3-0 te verslaan na een 4-1 overwinning van de Catalanen in Camp Nou.

Van Dijk (26) en Wijnaldum (27) schakelden met Liverpool Manchester City uit. Na een 3-0 zege op Anfield Road, wonnen de 'Reds' ook in het Ethad Stadium (1-2).

De finale van de Champions League is op 26 mei in de Oekraïense hoofdstad Kiev.