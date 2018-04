Frankfurt-coach Kovac volgt Heynckes op als trainer Bayern München

Kovac tekent een contract tot medio 2021 bij Bayern, zo bevestigde technisch directeur Hasan Salihamidzic vrijdag. De voormalig middenvelder is nu nog coach van Eintracht Frankfurt, de huidige nummer vijf in de Bundesliga.

"We zijn heel blij dat we Niko hebben kunnen strikken als nieuwe trainer", zei Salihamidzic. "Als voormalig speler van Bayern weet hij precies hoe de club in elkaar steekt. We zijn ervan overtuigd dat hij de juiste man is voor ons."

Kovac, die tussen 2001 en 2003 34 competitieduels speelde voor Bayern München, is bij Eintracht Frankfurt pas bezig aan zijn eerste klus als coach van een club. Hij begon zijn trainerscarrière vijf jaar geleden als keuzeheer van Kroatië, waar hij in september 2015 werd ontslagen. In maart 2016 werd hij aangesteld als trainer van Eintracht.

Bij Bayern treedt hij in de voetsporen van Heynckes, die in oktober vorig jaar de ontslagen Carlo Ancelotti opvolgde. De 72-jarige Heynckes leidde de Duitsers afgelopen zaterdag naar de landstitel en bereikte met de club de halve finales van de Champions League, waarin Bayern het opneemt tegen Real Madrid.

Robben

Kovac heeft volgend seizoen bij Bayern waarschijnlijk gewoon de beschikking over Arjen Robben (34) en Franck Ribéry (35). Beide aanvallers hebben een aflopend contract, maar gaan zo goed als zeker verlengen bij de kersverse landskampioen.

"We hebben met Robben en Ribéry gesprekken gevoerd over een contract tot medio 2019. In de komende dagen maken we daar meer over bekend", bevestigde Salihamidzic de onderhandelingen.

Kovac wordt in München bovendien bijgestaan door zijn 44-jarige broer Robert Kovac, die momenteel al fungeert als assistent-trainer bij Eintracht Frankfurt.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga