Arsenal tegen Atletico in halve finale Europa League, Marseille treft Salzburg

Arsenal speelt op donderdag 26 april eerst thuis en op 3 mei is de return in Madrid. Bij de andere halve finale begint Marseille met een thuiswedstrijd.

Het wordt de eerste keer ooit dat Arsenal en Atletico tegen elkaar spelen. De Londenaren is er veel aan gelegen om de finale te halen én de Europa League te winnen omdat dat recht geeft op een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League. In de Premier League staat Arsenal zesde en is plaatsing voor het miljoenenbal ver weg.

Atletico staat tweede in de Primera Division en lijkt zich dus via de competitie al te gaan plaatsen voor de Champions League. De Madrilenen wonnen de Europa League al twee keer, in 2010 en 2012, en waren bovendien in 2014 en 2016 finalist in de Champions League.

Salzburg

Red Bull Salzburg en Marseille stonden dit seizoen in de groepsfase van de Europa League ook al tegenover elkaar. In Salzburg wonnen de Oostenrijkers met 1-0 en in Frankrijk werd het 0-0.

Het is een grote verrassing dat Salzburg, dat donderdag Lazio uitschakelde in de kwartfinales, nu in de halve finales staat.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 1995/1996 dat een Oostenrijkse club in een Europese halve finale staat. Rapid Wien haalde destijds zelfs de finale van het Europa Cup II-toernooi, waarin met 1-0 werd verloren van Paris Saint-Germain.

De eindstrijd van de Europa League is op donderdag 16 mei in het Parc Olympique Lyonnais in Lyon. Vorig jaar won Manchester United het toernooi, na een 2-0 zege in de finale in Stockholm tegen Ajax.