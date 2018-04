WADA wil stokje steken voor WK-deelname Peru-aanvoerder Guerrero

De beroepscommissie van wereldvoetbalbond FIFA bracht de straf voor de 34-jarige Guerrero in december terug tot zes maanden. Hij stond sinds begin november buitenspel nadat bij hem sporen van cocaïne waren aangetroffen.

Door de vermindering van de schorsing zou Guerrero toch kunnen meedoen aan het WK komende zomer in Rusland. Het WADA heeft bij het internationaal sporttribunaal CAS echter gevraagd om heropening van de zaak. Het antidopingbureau eist een schorsing van Guerrero van één tot twee jaar.

Op zijn beurt heeft de oud-speler van onder meer Bayern München ook een zaak bij het CAS aangespannen. Hij wil dat het sporttribunaal de schorsing van de FIFA volledig intrekt.

Volgens Guerrero, momenteel actief voor het Braziliaanse Flamengo, heeft hij door medicijnen mogelijk positief gereageerd op een dopingtest op 5 oktober. Op 3 mei houdt het CAS een hoorzitting over deze zaak.

Peru heeft zich voor het eerst in 36 jaar gekwalificeerd voor het WK. De ploeg van bondscoach Ricardo Gareca zit in poule C met Frankrijk, Australië en Denemarken. Guerrero is met 32 goals in 83 interlands topscorer aller tijden van zijn land.