Spelers die het WK missen door een blessure

Zeker afwezig

Danilo Pereira (Portugal): De 26-jarige oud-Roda JC'er is geopereerd vanwege een gescheurde achillespees. Daardoor staat hij nog zeker vier maanden aan de kant en moet Portugal het op het WK zonder de verdedigende middenvelder van FC Porto stellen.

Youssef Msakni (Tunesië): De aanvaller (27) scheurde tijdens een competitieduel op 7 april in de Qatarese Stars League zijn voorste kruisband af. De linksbuiten van Al Duhail keert naar verwachting na zes maanden terug binnen de lijnen. Het gemis van Msakni is een fikse aderlating voor bondscoach Nabil Maaloul, aangezien de 49-voudig international een van de belangrijkste spelers in de selectie was.

Alexander Kokorin (Rusland): Een kruisbandblessure aan zijn rechterknie houdt de spits van Zenit aan de kant. In maart scheurde de 27-jarige Rus zijn voorste kruisband, waardoor hij minstens vijf maanden uit de roulatie is en het WK in eigen land te vroeg komt voor hem.

Viktor Vasin (Rusland): De verdediger van CSKA Moskou is net als Kokorin niet beschikbaar voor bondscoach Stanislav Cherchesov. In dienst van de Russische topclub scheurde ook hij zijn kruisband, waardoor de verdediger waarschijnlijk pas in augustus zijn rentree zal maken.

Alex Oxlade-Chamberlain (Engeland): Ook de middenvelder van Liverpool kampt met een kruisbandblessure, die hij opliep in de halve finale van de Champions League tegen AS Roma (5-2 winst). Oxlade-Chamberlain is de absolute pechvogel, want hij moest door blessures ook al het WK van 2014 en het EK van twee jaar geleden missen.

Mogelijk afwezig

Lucas Biglia (Argentinië): De defensieve middenvelder van AC Milan brak twee ruggenwervels in de wedstrijd tegen Benevento op 21 april. Het is nog onduidelijk hoelang het herstel duurt.

Filipe Luis (Brazilië): Het is afwachten of bondscoach Tite kan beschikken over de linkervleugelverdediger van Atletico Madrid. De oud-Ajacied brak zijn linkerkuitbeen op 15 maart tijdens het Europa League-duel met Lokomotiv Moskou.

Neymar (Brazilië): De sterspeler van Paris Saint-Germain is een twijfelgeval door een breukje in zijn middenvoetsbeentje, al lijkt hij op tijd fit te geraken voor het WK. De duurste speler van de wereld was al 53 keer trefzeker in het shirt van het Braziliaanse elftal.

Steven Defour (België): Kraakbeenschade in de knie houdt de 30-jarige centrale middenvelder van Burnley al sinds januari aan de kant. De kans is aannemelijk dat Defour, die al 52 wedstrijden voor de 'Rode Duivels' speelde, hierdoor zijn mogelijk laatste grote toernooi mist.

Michy Batshuayi (België): De 'Rode Duivels' moeten ook rekening houden met de afwezigheid van de 24-jarige spits van Borussia Dortmund. De huurling van Chelsea kampt met een enkelblessure.

Emre Can (Duitsland): De middenvelder van Liverpool kampt met een rugblessure die hij 17 maart opliep in de wedstrijd tegen Watford. Het is nog enigszins onzeker of de 24-jarige Duitser op tijd hersteld is voor het WK.

Georgy Dzhikiya (Rusland): Het zit het gastland niet mee want met Dzhikiya valt mogelijke een derde speler weg bij het Russische team. Op 18 januari scheurde hij in dienst van Spartak Moskou zijn voorste kruisband af in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Shanghai SIPG. Het afgelopen jaar had de 24-jarige verdediger juist een vaste plek in het basiselftal verworven.

Diego Costa (Spanje): De spits van Atletico Madrid liep tijdens de kwartfinale van de Europa League tegen Sporting Lissabon een scheur in zijn hamstring op. Hoewel de achttienvoudig international in principe op tijd hersteld zal zijn, is het nog maar de vraag of bondscoach Vicente Del Bosque hem op zal nemen in de selectie, in verband met zijn fitheid.