Trainer Inzaghi wijt pijnlijke uitschakeling Lazio aan 'black-out'

De Italianen wonnen vorige week de heenwedstrijd nog met 4-2, maar die goede uitgangspositie werd vrijdag in de tweede helft volledig verspeeld. Salzburg zegevierde met 4-1 in de Red Bull Arena, mede door drie doelpunten in een tijdsbestek van vier minuten.

"Normaal gesproken komt mijn team beter voor de dag, maar het viel gewoon niet de goede kant op voor ons en misschien hadden we meer moeten doen. We hadden duidelijk last van een black-out en moeten nu onze wonden likken", constateerde Inzaghi na afloop in Salzburg.

Lazio leek na 55 minuten spelen aan alle spanning een einde te maken door op voorsprong te komen via Ciro Immobile, maar Red Bull Salzburg kwam een minuut later al op gelijke hoogte en door drie goals tussen de 72e en 76e minuut trokken de Oostenrijkers knap aan het langste eind.

Trots

Hoewel Inzaghi vanzelfsprekend baalde van de inzinking van zijn ploeg na de 1-1 en de daaropvolgende uitschakeling, is de 42-jarige Italiaan ook trots na het Europese avontuur.

"Natuurlijk zijn we teleurgesteld. We wilden de fans een halve finale geven en dat is niet gelukt, maar dat doet verder geen afbreuk aan het geweldige seizoen dat we tot dusver beleven. We moeten deze avond snel vergeten, want zondag wacht al de wedstrijd der wedstrijden en dan moeten we weer alles geven."

Het Lazio van Stefan de Vrij, dat momenteel de derde plek inneemt in de Serie A, speelt zondag de derby tegen het AS Roma van Kevin Strootman. Beide clubs hebben zestig punten.

Naast Red Bull Salzburg plaatsten ook Arsenal, Atletico Madrid en Olympique Marseille zich voor de halve finales van de Europa League. De loting is vrijdagmiddag om 12.00 uur in het Zwitserse Nyon.

