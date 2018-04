Arsenal via CSKA bij laatste vier, Marseille klopt Leipzig in spektakelstuk

Het Arsenal van manager Arsène Wenger kende tegen CSKA een prima uitgangspositie dankzij de 4-1 thuiszege van vorige week, maar de Russen waren niet van plan zich zomaar gewonnen te geven en zochten vol de aanval.

Dat leverde vlak voor rust de openingstreffer op van Fedor Chalov en vroeg in de tweede helft maakte Kirill Nababkin er al 2-0 van. CSKA had daardoor nog één goal nodig, maar die viel niet in de VEB Arena.

Sterker nog: in de slotfase scoorde Arsenal, waardoor de wedstrijd beslist was. Danny Welbeck schoot de 'Gunners' in veilige haven. Aaron Ramsey maakte er voor de statistieken nog 2-2 van.

Marseille-Leipzig

Het duel tussen Marseille en Leipzig (4-2) leverde het meeste spektakel op. De Duitse bezoekers hadden de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen en kwamen in Frankrijk al binnen twee minuten op 0-1 door Bruma, waardoor ze hard op weg leken naar de halve finales.

Nog binnen de eerste tien minuten stond de wedstrijd echter op zijn kop, want Stefan Ilsanker (eigen doelpunt) en Bouna Sarr brachten Marseille aan de leiding. Nog voor rust werd het zelfs 3-1 voor de ploeg van coach Rudi Garcia door een treffer van Florian Thauvin.

Tussendoor werd ook nog een prachtige treffer van Marseille-captain Dimitri Payet afgekeurd door arbiter Björn Kuipers. Na rust kwam Leipzig weer aan de goede kant van de score dankzij Jean-Kevin Augustin, maar het was alsnog Payet die voor 4-2 zorgde. In de slotseconden werd het nog 5-2 door Hiroki Sakai.

In de overige kwartfinales werden Stefan de Vrij en Lazio op bizarre wijze uitgeschakeld door met 4-1 te verliezen bij Red Bull Salzburg en zag de geschorste Bas Dost zijn club Sporting Lissabon ondanks een 1-0 zege op Atletico Madrid stranden.

Bekijk de uitslagen in de Europa League