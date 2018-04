De Vrij en Lazio lopen halve finales EL mis, Dost ziet Sporting stranden

Met De Vrij in de basis leek Lazio op bezoek bij Salzburg na de 4-2 thuiszege lang op weg naar de halve eindstrijd. Na een doelpuntloze eerste helft brak Ciro Immobile de ban na tien minuten in de tweede helft: 0-1.

Een minuut later was het echter gelijk door Munas Dabbur en ging Salzburg vol geloof op zoek naar meer. De Oostenrijkers drongen aan en overrompelden Lazio vervolgens met doelpunten in de 72e, 74e en 76e minuut van Amadou Haidara, Hee-Chan Hwang en Stefan Lainer.

Ondanks die dreun hadden De Vrij en Lazio nog altijd maar één doelpunt nodig om een verlenging af te dwingen, maar de murw gebeukte Italianen hadden geen antwoord meer paraat.

Salzburg had een ronde eerder ook al voor een verrassing gezorgd door Borussia Dortmund uit te schakelen. De Oostenrijkse club won nog nooit een Europese hoofdprijs.

Sporting-Atletico

Sporting moest zonder Dost in eigen huis tegen Atletico Madrid de 2-0 nederlaag uit de heenwedstrijd wegpoetsen, maar slaagde daar net niet in. De Portugezen kwamen wel voor rust al op 1-0 dankzij een doelpunt van Fredy Montero in de 28e minuut.

In de tweede helft kon de wedstrijd alle kanten op. Atletico stond behoorlijk onder druk, maar had de wedstrijd ook op slot kunnen gooien bij kansen voor Antoine Griezmann. De Spanjaarden hielden stand, waardoor na De Vrij ook Dost is uitgespeeld in de Europa League.

In de andere twee duels in de kwartfinales schakelde Arsenal CSKA uit en was Olympique Marseille te sterk voor RB Leipzig.

