Oranjevrouwen spelen WK-kwalificatieduel met Slowakije in Heerenveen

Het is de eerste keer dat de voetbalsters aantreden in het stadion in Friesland, dat plaats biedt aan 24.000 toeschouwers. De wedstrijd begint om 20.00 uur.

Vorige week vrijdag speelde Oranje in het Philips Stadion nog voor een recordaantal toeschouwers tegen Noord-Ierland in de WK-kwalificatie. In Eindhoven zagen 30.238 toeschouwers dat Nederland met liefst 7-0 won.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zette vervolgens dinsdag een grote stap richting het WK door in en tegen Ierland met 0-2 te winnen. Oranje gaat daardoor met dertien punten uit vijf duels aan de leiding in groep 3.

Nederland hervat de WK-kwalificatiereeks op 8 juni met een uitwedstrijd tegen Noord-Ierland, waarna het nog puntloze Slowakije vier dagen later dus naar Heerenveen komt. Oranje won vorig jaar november in Bratislava eenvoudig met 0-5 van de Slowaakse ploeg.

De zeven groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste ticket.