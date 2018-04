'Robben verlengt aflopend contract bij Bayern München met een jaar'

Bayern heeft nog niet bevestigd dat Robben er nog een seizoen aan vastplakt. De leiding van de Duitse kampioen liet de afgelopen weken wel doorschemeren langer door te willen met de oud-PSV'er.

Robben meldde eind vorige maand nog dat hij twijfelde over een contractverlenging. "Ik ben nu voor mezelf aan het uitzoeken wat ik precies wil, maar ik heb de knoop daarover nog niet doorgehakt. Ik weet op dit moment ook nog niet wat mijn opties precies zijn", zei hij op 27 maart.

Volgens Duitse media zou Robben volgend seizoen wel moeten accepteren dat jonge vleugelspitsen als Kingsley Coman en Serge Gnabry vaker een kans krijgen.

Van Gaal

Robben, die in november vorig jaar na 96 interlands bedankte voor Oranje, werd in 2009 door Louis van Gaal naar Bayern München gehaald. Hij schoot de club vier jaar later naar winst van de Champions League.

Robben begon zijn profcarrière in het seizoen 2000/2001 bij FC Groningen en kwam vervolgens uit voor PSV, Chelsea en Real Madrid, waarna hij negen jaar geleden dus in München belandde.

Vorige week werd Robben voor de zesde keer op rij en de zevende keer in totaal kampioen met de Duitse topclub. Voor de Groninger was het de elfde landstitel in zijn loopbaan, waarmee hij Johan Cruijff afloste als Nederlander met de meeste kampioenschappen.

Donderdag meldt Kicker dat ook Franck Ribéry nog een seizoen voor Bayern uitkomt. De 35-jarige Fransman, die sinds 2007 voor de Duitse club speelt, zou net als Robben te horen hebben gekregen dat hij komend seizoen op minder speeltijd moet rekenen.

