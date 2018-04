Van den Brom noemt schorsing voor kritiek op Blom 'jammer'

"Ik vind dat je altijd moet kunnen zeggen wat je denkt en wat je vindt", aldus Van den Brom donderdag in Zaanstad op zijn persconferentie voor het uitduel met Heracles Almelo van vrijdag. "Als dat niet meer kan, dan wordt het heel lastig om nog voor de camera’s te verschijnen. Dat vind ik jammer."

De trainer moet de wedstrijd in Almelo vanaf de tribune volgen omdat hij na afloop van de wedstrijd tegen PSV kritisch was over Blom, die de Eindhovenaren onder meer een strafschop gaf en AZ-verdediger Ron Vlaar van het veld stuurde met rood nadat hij de uitgebroken Hirving Lozano naar de grond bracht.

"Onze grote vriend Blom krijgt het weer voor elkaar. Er is dit weekend één topwedstrijd en ik begrijp niet dat we daar geen topscheidsrechter voor krijgen. De spelers weten niet waar ze aan toe zijn bij deze arbiter", zei Van den Brom zaterdag tegen FOX Sports.

De oud-international besloot woensdag akkoord te gaan met een schikkingsvoorstel van één duel schorsing. "Ik ga bewust niet in beroep", stelde Van den Brom een dag later. "Er is veel over gesproken en geschreven en ik heb geen zin om dat allemaal weer op te rakelen. De rust richting de komende wedstrijden is voor mij belangrijker."

Vlaar

Van den Brom weet pas enkele uren voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo of hij kan beschikken over Vlaar. De verdediger verschijnt donderdagavond voor de tuchtcommissie. Vlaar wees het schikkingsvoorstel af van de aanklager, die hem voor één wedstrijd wilde schorsen voor zijn rode kaart in het duel met PSV.

"Dat is nog even spannend, zeker in de voorbereiding op onze wedstrijd van vrijdag", zei Van den Brom. "Normaal geef ik graag duidelijkheid aan de jongens over de manier van spelen, nu houden we een slag om de arm. Ik weet ook niet hoe dit afloopt. Dat moet we afwachten.''

Stijn Wuytens volgde donderdag een aangepaste training, maar is inzetbaar tegen Heracles. Dat geldt ook voor Pantelis Hatzidiakos, die tegen PSV door ziekte ontbrak. Bij de thuisclub ontbreekt Jeff Hardeveld. Robin Pröpper is na ziekte weer terug.

Heracles Almelo-AZ begint vrijdagavond om 20.00 uur en staat onder leiding van arbiter Jochem Kamphuis.

Bekijk het programma, de stand en de uitslagen in de Eredivisie