Wiedemeijer (50) stopt per direct als scheidsrechter in betaald voetbal

De 50-jarige Wiedemeijer keerde in december 2017 terug op de Nederlandse velden nadat hij ongeveer een jaar uit de roulatie was door een scheurtje in zijn hamstring.

De oud-speler van Helmond Sport stond na zijn herstel nog in tien Eredivisiewedstrijden op het veld, maar het risico op nieuw blessureleed is te groot om verder te gaan op professioneel niveau.

"Ik zou nog moeiteloos jaren kunnen fluiten, maar de eisen die aan scheidsrechters worden gesteld op topniveau zijn heel hoog en ik wil niet weer geblesseerd raken", zegt Wiedemeijer. "Door het lopen van de conditietest zou dat weer het geval kunnen zijn. Nu hou ik de regie in eigen hand."

FC Twente-Willem II

De arbiter, die in mei 2003 zijn debuut maakte in de Eredivisie en in totaal meer dan vierhonderd wedstrijden floot in het betaald voetbal, leidde op 17 maart zijn laatste duel op profniveau. De degradatiekraker FC Twente-Willem II eindigde onder zijn leiding in een 2-2 gelijkspel.

Wiedemeijer floot nooit op internationaal niveau, maar fungeerde wel regelmatig als extra assistent. De arbiter had graag nog een paar jaar op het hoogste niveau gefloten, maar vindt het tijd voor andere uitdagingen.

"Ik ga marathons lopen en het ultieme doel is de triathlon. Bovendien wil ik graag doorgeven wat ik in al die jaren heb opgepikt in dit vak en daarom ben ik jonge talenten gaan coachen. Dat bevalt tot nu toe goed."

Wiedemeijer is niet de enige scheidsrechter die volgend jaar niet meer in de Eredivisie te zien is. Eerder gaf Ed Janssen (47) al aan na dit seizoen te stoppen met fluiten in het betaald voetbal.