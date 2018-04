Blatter zet vraagtekens bij debuut video-arbitrage op WK in Rusland

Zijn opvolger Gianni Infantino maakte vorige maand bekend dat het systeem bij de mondiale eindronde in Rusland debuteert nadat er de afgelopen jaren al flink mee werd getest.

"Voor een voetbalpurist als ik is het een ontwikkeling die te snel gaat. De meeste scheidsrechters hebben nog nooit met dit systeem gewerkt", zegt de 82-jarige Blatter woensdag tegen de BBC.

"Het is niet heel slim om dit tijdens een WK te introduceren. Ik voel me er zeker niet goed bij en de toeschouwers ook niet."

Bij alle 64 WK-wedstrijden wordt de scheidsrechter op het veld geassisteerd door een videoarbiter en drie video-assistenten, die op een centrale locatie in Moskou achter de tv-schermen zitten.

Zij hebben de beschikking over de beelden van 33 tv-camera's plus twee camera's die buitenspel in de gaten houden. De video-arbiters kunnen hun collega op het veld adviseren bij doelpunten, strafschoppen, rode kaarten en als per ongeluk de verkeerde speler een kaart krijgt.

48 landen

Blatter, die in 2015 na een periode van zeventien jaar opstapte als voorzitter van de FIFA, zet ook zijn vraagtekens bij de uitbreiding van het deelnemersveld in 2026. Aan het WK zullen dan liefst 48 landen meedoen, die in de eerste ronde worden ingedeeld in poules van drie.

"We zullen zien hoe dat zal verlopen, maar groepen van drie landen gaat niet werken. Dat probleem hebben we in 1982 in Spanje al ondervonden", aldus de Zwitser. "In zo'n poule moet in iedere speelronde één land toekijken."

Blatter is tot 7 oktober 2021 geschorst voor alle activiteiten in het voetbal vanwege zijn aandeel in het corruptieschandaal bij de FIFA, maar hij liet al wel weten van plan te zijn het WK in Rusland te bezoeken.

"Ik ga zeker naar het WK. Vladimir Poetin heeft me uitgenodigd. Ik mag niet als scheidsrechter ingezet worden, maar verder kan ik alles doen", zei hij vorig jaar. Het WK duurt van 14 juni tot en met 15 juli.