Kane krijgt Spurs-goal alsnog toegekend en loopt in op topscorer Salah

Kane staat door de beslissing van de commissie die zich over het toekennen van doelpunten buigt op 25 goals, vier minder dan Liverpool-aanvaller Salah (29).

De bewuste treffer van Spurs kwam aanvankelijk op naam van Christian Eriksen, maar de 'doelpuntenjury' van de FA concludeerde na het bestuderen van de beelden dat Kane de bal als laatste raakte.

In de 63e minuut van de wedstrijd in het Britannia Stadium zag Eriksen zijn indraaiende vrije trap vanaf de linkerkant en dus via de schouder van Kane in het doel belanden. Dat betekende de 1-2 en ook direct de eindstand in Stoke.

Direct na de wedstrijd claimde Kane het doelpunt al. "Ik zweer op het leven van mijn dochter dat ik de bal raakte", verklaarde de 24-jarige spits. "Maar ik kan er nu niets meer aan doen. Ze zullen me op mijn woord moeten vertrouwen."

Henry

Kane legde de laatste twee seizoenen beslag op de topscorerstitel in de Premier League en wil graag als eerste speler sinds Thierry Henry in 2006 de trilogie voltooien.

"En daar geloof ik ook nog in, er zijn nog voldoende wedstrijden te gaan", zei hij zaterdag. "Als spits zou ik het natuurlijk geweldig vinden om de Gouden Schoen weer te winnen en daar blijf ik in de zes resterende duels hard voor knokken."

De Engelse international is door de beslissing van de FA nu al net zo trefzeker als twee seizoenen geleden, toen zijn productie namens Tottenham bij 25 stokte. Vorig jaar kwam hij uit op 29 doelpunten in het shirt van de Noord-Londense club.

Salah

Salah, die in de resterende competitiewedstrijden dus een voorsprong van vier doelpunten verdedigt, kan zich op zijn beurt niet vinden in de uitspraak van de FA. "Wooooooow, serieus?", schrijft de Egyptenaar op Twitter.

Ook op de ranglijst zijn Kane en Salah nog in een flinke concurrentiestrijd verwikkeld. Liverpool staat na 33 speelrondes derde, maar Tottenham Hotspur heeft evenveel punten (67) en nog een duel tegoed.

