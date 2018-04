Strootman geniet na van 'perfecte wedstrijd tegen angstig Barcelona'

"Het was een speciale avond voor alle Roma-fans en Italianen. We hebben alles gegeven en dat resulteerde in een perfecte wedstrijd met doelpunten op de juiste momenten", zei Strootman woensdag bij Roma Radio.

AS Roma begon al direct goed in het eigen Stadio Olimpico door na zes minuten via Edin Dzeko de 1-0 aan te tekenen. Doelpunten van Daniele de Rossi en Konstantinos Manolas maakten de stunt na rust compleet.

Door de knappe wederopstanding van Roma in de return plaatste de ploeg van trainer Eusebio Di Francesco zich voor het eerst in de clubhistorie voor de halve finales van de Champions League, die in 1992 werd geïntroduceerd.

Manolas

Strootman (28) was vooral te spreken over dat laatste doelpunt van Manolas, acht minuten voor tijd. "Normaal gesproken staat hij ergens op de middenlijn iets te drinken als wij scoren en nu renden wij met zijn allen achter hem aan. Ik denk dat Manolas vol trots over zijn doelpunt blijft praten tot we de halve finale spelen."

Dat Barcelona tijdens de return in Rome tijd probeerde te rekken, zorgde voor verbazing bij Strootman. "Ik was er wel door verrast, maar daardoor werd duidelijk dat ze angstig waren. Dat was voor ons een signaal om nog meer te geven. In de eerste wedstrijd verdienden we al meer en dat hebben we nu laten zien."

AS Roma gaat vrijdag net als Liverpool en nog twee ploegen de koker in voor de loting voor de halve finales. Real Madrid verdedigt woensdagavond een 3-0 voorsprong in de return tegen Juventus en Bayern München ontvangt Sevilla, dat vorige week de thuiswedstrijd met 1-2 verloor.