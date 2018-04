Vitesse ontslaat trainer Fraser, Sturing maakt seizoen af

Ook assistent-trainers Aleksandar Rankovic en Jurgen Seegers moeten de club per direct verlaten, zo meldt Vitesse. Edward Sturing neemt voor de rest van het seizoen de honneurs waar en leidt woensdagmiddag al zijn eerste training.

Het ontslag van Fraser, die aan het einde van dit seizoen sowieso zou vertrekken, komt niet als een grote verrassing. Vitesse verloor drie van de laatste vier wedstrijden, onder meer tegen laagvliegers Roda JC (0-3) en NAC Breda (1-0).

Door de slechte resultaten komen de play-offs voor Europees voetbal in gevaar voor Vitesse, dat momenteel de zevende plek bezet op de ranglijst. De nummers vijf tot en met acht strijden straks voor een plek in de tweede voorronde van de Europa League.

"Voor alle betrokkenen is dit een teleurstellend besluit", zegt algemeen directeur Joost de Wit. "De huidige doelstelling van Vitesse, het halen van de play-offs, komt de laatste weken steeds meer in gevaar en we willen er alles aan doen om onze doelstelling te halen."

Fraser heeft begrip voor het besluit om hem weg te sturen. "Dit soort zaken horen bij het trainerschap. Ook hiervan wil ik leren om mezelf door te ontwikkelen als trainer. Ik ben trots om voor Vitesse te hebben mogen werken."

KNVB-beker

Fraser, die in 2016 de overstap maakte van ADO Den Haag naar Vitesse, kende nog wel een succesvolle eerste periode door de Arnhemmers in zijn eerste jaar direct naar winst van de KNVB-beker te leiden. Dat was tevens de eerste hoofdprijs in de 125-jarige clubhistorie.

Door het winnen van het bekertoernooi kwam Vitesse dit seizoen uit in de Europa League, maar de club kon daarin geen rol van betekenis spelen. Vitesse won slechts één van de zes groepswedstrijden en eindigde als laatste in groep K.

In de Eredivisie boekte de bekerhouder wisselvallige resultaten, terwijl Vitesse in het bekertoernooi al in de eerste ronde op pijnlijke wijze werd uitgeschakeld. Hoofdklasser AVV Swift bleek na strafschoppen te sterk.

Slutsky

Vanwege de teleurstellende resultaten van de laatste weken kondigde de directie een crisisberaad aan. Fraser stond eerder deze week nog wel gewoon op het trainingsveld, maar moet dus alsnog het veld ruimen.

Vitesse legde in de persoon van Leonid Slutsky al een nieuwe trainer vast voor volgend seizoen. De 46-jarige Rus tekende in maart een contract voor twee jaar bij de Eredivisionist.

Fraser verbond zich op zijn beurt tot medio 2020 aan laagvlieger Sparta Rotterdam, dat strijdt tegen degradatie en zaterdagavond op bezoek komt bij Vitesse in de Gelredome.

