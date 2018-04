Wiegman trots op Oranjevrouwen na zege op Ierland in WK-kwalificatie

De Oranjevrouwen revancheerden zich zo voor het thuisduel met de Ieren in november, dat in een teleurstellend gelijkspel eindigde (0-0). Wiegman vond dat haar ploeg veel beter voor de dag kwam dan vijf maanden geleden.

"Ierland blijft een lastig team om tegen te spelen, maar we zijn rustig gebleven. Uiteindelijk hadden we nog meer kunnen scoren, maar ik ben zeer tevreden over de manier waarop we speelden", aldus Wiegman in gesprek met het AD.

Oranje komt door de zege in Dublin op dertien punten uit vijf duels, waarmee de Europees kampioen bovenaan staat in de kwalificatiegroep met drie punten meer dan de Ierse vrouwen. Noorwegen heeeft vier punten minder, maar wel een duel minder gespeeld.

Ambitie

Wiegman is vooral blij om te zien dat het veroveren van de Europese titel afgelopen zomer niet tot verzadiging heeft geleid binnen de ploeg. De coach weet dat nu meer wordt verwacht van haar speelsters.

"Op het WK moeten we laten zien dat het EK geen incident was. Die ambitie proef ik heel erg in deze selectie. We zullen de laatste drie wedstrijden van de poule nog vol aan de bak moeten."

De Nederlandse voetbalsters hervatten de WK-kwalificatie met een uitwedstrijd tegen Noord-Ierland op 8 juni. De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste ticket.

