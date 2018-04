Valverde vindt dat Barcelona overrompeld is door 'agressief' AS Roma

"We werden overrompeld door de agressieve speelstijl van AS Roma en zijn daardoor geen moment in de wedstrijd geweest. De tegenstander was goed, wij niet", zei Valverde na de blamage van zijn ploeg in Stadio Olimpico.

De return leek door de 4-1 zege vorige week van Barcelona een formaliteit, maar het liep compleet anders in Rome. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong via Edin Dzeko en door doelpunten van Daniele de Rossi en Konstantinos Manolas na rust zorgde AS Roma voor een spectaculaire stunt.

Door de pijnlijke nederlaag slaagde Barcelona er al voor het derde seizoen op rij niet in om de halve finales van de Champions League te bereiken. Valverde beaamde dat de uitschakeling hard aankomt bij zijn ploeg.

"Dit is zonder twijfel een pijnlijke nederlaag, want we wilden dit toernooi winnen. Het spijt me vooral voor de fans, maar ook dit hoort bij voetbal. We zijn nog in twee competities actief en die willen we wel winnen, dus we moeten verder."

Di Francesco

AS Roma-trainer Eusebio Di Francesco was vanzelfsprekend euforisch na de knappe prestatie van zijn ploeg, al was de Italiaan niet verbaasd over de stunt tegen Barcelona.

"We hebben al heel goede wedstrijden neergezet in de Serie A en nu krijgen we loon naar werken. Ik heb tactisch wat dingen veranderd en dat sorteerde effect. Deze zege is echter vooral te danken aan de manier waarop mijn ploeg de strijd aan is gegaan."

Di Francesco vindt dat de club zijn ambities niet meer onder stoelen of banken hoeft te steken, ook al blijft de Serie A-formatie de grote underdog voor het winnen van de Champions League.

"Natuurlijk moeten we de finale als doel zien, waarom niet? We zijn al zo ver gekomen en dat had niemand verwacht, dus wat mij betreft moeten we de lat nog hoger leggen. Mijn ploeg mag niet op zijn lauweren rusten."

Woensdagavond staan met Real Madrid-Juventus en Bayern München-Sevilla de laatste returns in de kwartfinales op het programma, waarna vrijdag de loting plaatsvindt voor de halve eindstrijd.