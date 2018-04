Roma-held Manolas: 'Hebben altijd geloofd in stunt tegen Barcelona'

Roma kwam voor eigen publiek al vroeg op voorsprong dankzij Edin Dzeko, waarna Daniele De Rossi via een benutte strafschop zelfs voor 2-0 zorgde.

Het was uiteindelijk verdediger Kostas Manolas die acht minuten voor tijd het beslissende doelpunt binnenkopte en zo de grote held in Stadio Olimpico werd.

"Maar het gaat er niet om dat ik de geschiedenisboeken in ga. Het gaat erom dat Roma de halve finales bereikt ten koste van het beste team ter wereld: FC Barcelona", zei de Griek na het duel tegen Mediaset Premium.

Geloof

Volgens Manolas heeft Roma altijd geloofd in een stunt. "We verloren vorige week weliswaar met 4-1, maar we hadden toen twee strafschoppen moeten hebben. We speelden goed en we wisten dat we het konden."

Dankzij de vroege treffer van Dzeko kreeg niet alleen het elftal geloof in een stunt, maar ook het publiek. "De fans gingen erachter staan en als dat gebeurt, kan niemand ons verslaan", stelde Manolas.

"We hadden die steun nodig en als de fans in de toekomst ook massaal blijven komen, kan Roma een van de beste teams van Italië worden."