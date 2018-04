AS Roma naar halve finale CL na sensationele zege op Barcelona

Roma, met Kevin Strootman in de basis, kende in het eigen Stadio Olimpico een uitstekende start, want al na zes minuten opende Edin Dzeko de score. Na een klein uur spelen zorgde Daniele De Rossi zelfs voor 2-0.

De ploeg van coach Eusebio Di Francesco zette vervolgens alles op alles voor de bevrijdende 3-0 en die viel acht minuten voor tijd, dankzij verdediger Kostas Manolas.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 1990/1991 dat Roma zich voor de halve eindstrijd van een Europees bekertoernooi weet te plaatsen. Destijds haalde de ploeg de finale van de UEFA Cup, maar die werd verloren van Internazionale.

Dzeko

Roma wist bij voorbaat dat de opdracht zwaar was om de halve finale te halen, maar de vroege treffer van Dzeko hielp in ieder geval flink bij die aspiraties. De Bosniër was Samuel Umtiti de baas na een lange bal van De Rossi en passeerde doelman Marc-André Ter Stegen met een schot in de korte hoek.

Barça, dat gewoon aantrad met sterspelers Lionel Messi, Luis Suarez en Andres Iniesta, had vervolgens niet veel in te brengen en mocht blij zijn dat kopballen van Dzeko en Patrik Schick het doel misten.

Roma ging ook in de tweede helft vol voor de 2-0 en de ploeg werd een kwartier na rust geholpen door Barcelona-verdediger Gerard Piqué. De Catalaan vergreep zich aan Dzeko, waarna de arbiter de bal op aanraden van een van zijn assistenten op de stip legde. De Rossi bleek koelbloedig.

Manolas

De Romeinen zetten vervolgens alles op de aanval en kwamen een dikke tien minuten voor tijd bijna op 3-0. Invaller Stephen El Shaarawy kreeg zijn voet bij de tweede paal goed tegen een voorzet van Alessandro Florenzi, maar Ter Stegen redde fraai.

Vlak daarna zat de bal er wel in. Manolas verlengde met zijn hoofd een indraaiende vrije trap van invaller Cengiz Ünder en liet Ter Stegen daarmee kansloos.

Barça zette nog flink aan in de slotfase, coach Ernesto Valverde bracht met Ousmane Dembélé en Paco Alcacer twee verse spitsen, maar Roma hield stand.