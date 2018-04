Bayern verwacht dat Neuer nog dit seizoen rentree maakt

"Op de training kan hij weer volledig belast worden", vertelde Bayern-trainer Jupp Heynckes dinsdag op zijn persconferentie in aanloop naar de return woensdag in de kwartfinales van de Champions League tegen Sevilla.

"Het is nu zaak om het stap voor stap op te bouwen richting een wedstrijd. Ik heb er vertrouwen in dat dat dit seizoen nog gaat gebeuren", vervolgde Heynckes.

Mocht Neuer daadwerkelijk dit seizoen terugkeren dan kan hij het WK in Rusland nog halen. De 74-voudig international is aanvoerder van Duitsland, dat is ingedeeld in groep F met Zuid-Korea, Mexico en Zweden. De eerste wedstrijd van de ploeg van bondscoach Joachim Löw in Rusland is op 17 juni in het Luzhniki Stadion in Moskou tegen de Mexicanen.

Ulreich

De plek van Neuer onder de lat wordt bij Duitsland meestal overgenomen door FC Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen. Bij Bayern is Sven Ulreich zijn vervanger.

Heynckes benadrukte dinsdag dat hij zeer tevreden is over de 29-jarige Ulreich, die een moeizame seizoenstart kende. "Toen ik hier kwam in oktober was hij één brok onzekerheid. Inmiddels is hij een steunpilaar die veel wedstrijden voor ons heeft gewonnen."

Mede dankzij Ulreich won Bayern vorige week met 1-2 van Sevilla. De return tegen de Spanjaarden begint woensdag om 20.45 uur in de Allianz Arena en staat onder leiding van de Schotse arbiter William Collum. De ploeg van Heynckes verzekerde zich afgelopen weekend al van de zesde Duitse landstitel op rij.