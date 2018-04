Barcelona-huurling Munir naar CAS om met Marokko te kunnen spelen op WK

Munir deed in maart bij de FIFA een verzoek om te switchen, maar de reglementen van de wereldvoetbalbond staan dat niet toe. De FIFA gaf eerder wel aan in de toekomst misschien wat coulanter om te gaan met dit soort gevallen.

De 22-jarige Munir is geboren in Spanje en heeft een Marokkaanse vader. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Barcelona en speelde tot dusver één interland voor Spanje. Dat was in september 2014 de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Macedonië, waarin hij het laatste kwartier als invaller meedeed.

Als een speler alleen oefenduels voor een land heeft gespeeld, is een verandering van voetbalnationaliteit nog mogelijk. Omdat Munir meedeed in een kwalificatieduel, wordt zijn keuze voor Spanje volgens FIFA-regels als defintief gezien. Bij zijn pogingen om alsnog te switchen, krijgt de vleugelspeler steun van de Marokkaanse voetbalbond.

Groep B

Het CAS doet vermoedelijk in mei uitspraak. Saillant gegeven is dat Spanje en Marokko bij het WK in Rusland in dezelfde groep zijn ingedeeld. De landen spelen op 25 juni in Kaliningrad tegen elkaar. Portugal en Iran zijn de andere landen in groep B.

De openingswedstrijd van het WK is op 14 juni in Moskou en gaat tussen gastland Rusland en Saoedi-Arabië.

